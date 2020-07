USV Schleedorf sucht die richtige Mischung für den Re-start!

Details Montag, 27. Juli 2020 13:41

Auch der USV Schleedorf befindet sich mitten in der Vorbereitung für die kommende Saison in der 2. Klasse Nord A. Die Coronapause sorgte dafür, dass keine Mannschaft auf ein einheitliches Mannschaftstraining zurückgreifen konnte. Vielmehr musste man neue Methoden aktivieren, um die Spieler auf den nötigen Fitnesslevel zu halten. Dafür wurde auf strenges Grundlagenausdauertraining wertgelegt. Diese Zeit ist nun aber vorbei! Der USV Schleedorf befindet sich geschlossen im Aufbautraining für die nächste Spielzeit. Nun können auch wieder taktische und spielerische Elemente in das Training eingebaut werden. Ein wichtiger Baustein der für einen erfolgreichen Saisonverlauf unabdinglich sein wird!

Trainingsschwerpunkte sollen die Mannschaft einschwören

Der USV Schleedorf verlor keine Zeit und startete mit viel Tatendrang in die aktuelle Vorbereitung. Das Trainerteam verfolgt hierfür einen klaren Plan. Die Trainingseinheiten beinhalten zahlreiche balltechnische Akzente, wobei die körperliche Fitness im Vordergrund stehen wird. Darum wird sich die Mannschaft auf eine Kraftausdauer Einheit pro Woche einstellen müssen. Diese soll den nötigen Feinschliff für die Meisterschaft bringen. Die angesetzten Testspiele wird das Trainerteam nutzen, um die richtigen Schlüsse aus der Vorbereitung zu ziehen. Der USV Schleedorf sehnt sich bereits nach dem Saisonstart! Die lange Pause ist sicherlich an keinem spurlos vorbeigegangen, deshalb wird die aktuelle Vorbereitung der Schlüssel zum Erfolg sein. Die bevorstehenden Aufgaben werden nicht leicht werden. Bringt der USV Schleedorf jedoch das vorhandene Potenzial auf den Platz kann man bestimmt mit einer Topplatzierung in der Saison rechnen dürfen.

Die richtige Mischung machts

Der Trainer wird auch in der Kaderzusammenstellung neues ausprobieren. Die jungen Talente sollen vermehrt ihre Chance erhalten, um sich im Erwachsenenbereich zu zeigen. Ziel wird es sein eine gesunde Mischung aus jungen Talenten und etablierten Kampfmannschaftsspielern zu finden. Die mittelfristige Planung steht hierbei klar im Vordergrund. Den Talenten soll eine Plattform geboten werden, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen.

