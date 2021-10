2. Klasse Nord A: Jahreskehraus wird zum Herbsttitel-Krimi

Details Dienstag, 19. Oktober 2021 15:27

In der 2. Klasse Nord A steht am kommenden Wochenende die allerletzte Runde des Jahres an. Vor dem Showdown dürfen sich nicht weniger als fünf Mannschaften berechtigte Hoffnungen auf die mit viel Prestige behaftete Winterkrone machen. Zwischen Leader ASV Taxham und dem Tabellenfünften USV Schleedorf liegen aktuell zwei Punkte. Zweitgenannter hat sogar noch ein Nachtragspiel in der Hinterhand.

Lusadisu (in Rot) und seine Taxhamer gehen als Spitzenreiter ins Herbstfinish der 2. Klasse Nord A.

Fotocredit: FMT-Pictures/K.J.

Fußballherz, was willst du mehr? Spannender könnte es in der 2. Klasse Nord A vor dem letzten Spieltag im 2021er-Jahr gar nicht zugehen. Mit Taxham, Straßwalchen 1b, Bergheim 1b, Bürmoos 1b und Schleedorf hat gleich ein Quintett die Chance, sich als Tabellenerster in den Winterschlaf zu begeben. Hier das Restprogramm:

ASV Taxham (1. - 18 Punkte)

auswärts gegen Neumarkt 1b (8.)

SV Straßwalchen 1b (2. - 18 Punkte)

daheim gegen Bergheim 1b (3.)

FC Bergheim 1b (3. - 18 Punkte)

auswärts gegen Straßwalchen 1b (2.)

SV Bürmoos 1b (4. - 17 Punkte)

auwärts gegen Hallwang 1b (9.)

USV Schleedorf (5. - 16 Punkte)

auswärts gegen Lieferinger SV (6.)

auswärts gegen Thalgau 1b (10.)

Obacht vor den direkten Duellen

Seit dieser Saison fix: Bei Punktegleichheit zählt das direkte Duell. Das könnte vor allem beim Trio Taxham, Straßwalchen 1b und Bergheim 1b zum Tragen kommen. Momentan haben die Taxhamer in der internen Tabelle der direkten Duellen die Nase vorne. Kurios: Gelingt Taxham gegen Neumarkt 1b ein Kantersieg und Straßwalchen 1b siegt gegen Bergheim 1b "nur" mit einem Tor Unterschied würde Straßwalchen 1b Taxham in der Tabelle trotzdem überholen.

Aktueller Tabellenstand der direkten Duelle (Beispiel Taxham, Straßwalchen 1b, Bergheim 1b)

Platz Verein Sp S U N TD PKT 1. Taxham 2 1 0 1 6:5 3 2. Straßwalchen 1b 1 1 0 0 3:2 3 3. Bergheim 1b 1 0 0 1 2:4 0

Noch zwei Partien für Schleedorf

Während vier der fünf Spitzenteams mit den noch drei zu holenden Punkte liebäugeln, könnten die Schleedorfer im besten Fall noch sechs Zähler auf ihr Konto buchen. Am Nationalfeiertag steht für die Yay-Schützlinge nämlich der 8. Runde-Nachtrag gegen die Thalgauer 1b am Programm.

Schlusslicht SSK schon in der Winterpause

Indes ist für den 1. SSK Schicht im Schacht. Die Städter haben ihre zehn Herbstmatches bereits absolviert und sind in der letzten Runde spielfrei. Mager: Dabei hüpfte nicht mehr als ein Pünktchen heraus - 0:0 gegen Thalgau 1b.

