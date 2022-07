2. Klasse Nord A: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Mittwoch, 27. Juli 2022 10:31

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Christoph Weiglmeier (USV Schleedorf)

Endergebnis:

1. Christoph Weiglmeier (USV Schleedorf / 31758 Stimmen)

2. Umut Karabulut (1. SSK 1919 / 2520 Stimmen)

3. Gerald Rieder (USV Schleedorf / 672 Stimmen)

4. Fabian Wallner (FC Bergheim 1b / 206 Stimmen)

5. Onor Bilgicli (1. SSK 1919 / 195 Stimmen)

6. Lukas Fink (Straßwalchen 1b / 124 Stimmen)

7. Fabian Auswöger (UFV Thalgau 1b / 105 Stimmen)

8. Thomas Berthold (Leopoldskron-Moos / 97 Stimmen)

9. Martin Neuhofer (Straßwalchen 1b / 73 Stimmen)

10. Onur Karakus (1. SSK 1919 / 52 Stimmen)