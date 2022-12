2. Klasse Nord A: Die Tops und Flops der Herbstsaison 2022

Details Mittwoch, 14. Dezember 2022 14:39

Rassige Partien, Traumtore, großer Jubel, aber auch Verzweiflung haben den ersten Saisonabschnitt in der 2. Klasse Nord A geprägt. Was sich in den insgesamt 70 Matches sonst noch so getan hat, haben wir kurz und knackig zusammengefasst...

Fotocredit: FMT-Pictures/KJ

Herbstmeister: Taxham

Winterkönig: Taxham

Ligatore (gesamt): 326 (4,66 / Spiel)

Meiste erzielte Tore: Taxham (47)

Wenigste kassierte Gegentore: Taxham, Bergheim 1b (beide 20)

Wenigste erzielte Tore: 1. SSK (22)

Meiste kassierte Gegentore: 1. SSK (49)

Torreichstes Spiel: Taxham 10:0 1. SSK

Bestes Heimteam: Taxham (7 Spiele / 21 Punkte)

Bestes Auswärtsteam: Bergheim 1b (7 Spiele / 15 Punkte)

Remiskönige: Hallwang 1b, 1. SSK (beide 5)

Fairste Mannschaft: Neumarkt 1b (16 Strafpunkte)

Unfairste Mannschaft: 1. SSK (70 Strafpunkte)

Meiste Gelbe Karten (Spieler): Andreas Loibichler (Straßwalchen 1b, 7)

Die besten Torjäger - Top-5

1. Marko Koller Taxham 12 Tore Fabian Ramböck Bürmoos 1b 12 Tore Fabian Rupp Leopoldskron 12 Tore 4. Lukas Prünster Straßwalchen 1b 11 Tore 5. Alp Eren Tunc Hallwang 1b 9 Tore