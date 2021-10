Nicht mehr zu verdrängen! Taxhamer überwintern am Thron

Details Montag, 25. Oktober 2021 00:08

Fünf Mannschaften bot sich in der 2. Klasse Nord A die Möglichkeit, sich als Spitzenreiter in die Winterpause zu verabschieden. Geschafft hat es letzten Endes der ASV Taxham, der selbst bei der TSV Neumarkt 1b mit 2:0 die Oberhand behielt und zugucken konnte, wie seine Verfolger der Reihe nach umpurzelten. Am kommenden Dienstag wird die Hinrunde mit dem Nachtragsspiel zwischen Thalgau 1b und Schleedorf komplettiert.

Fotocredit: FMT-Pictures/K.J. (ARCHIVBILD)

Taxham erledigte seine Hausaufgaben

Dem Regisseur, der sich dieses Drehbuch ausgedacht hat, sollte ein Orden verliehen werden. Vor dem allerletzten Spieltag des Jahres war der Kampf um die Vorherrschaft in der 2. Klasse Nord A an Spannung kaum zu überbieten. Mit Taxham, Straßwalchen 1b, Bergheim 1b, Bürmoos 1b und Schleedorf hatten gleich fünf Teams die Chance auf den Herbstmeistertitel. Zwischen Platz eins und fünf lagen mickrige zwei Punkte. Zum Champion kürten sich schließlich die von Coach Milan Cuturilo trainierten Taxhamer, die sich bei der Neumarkter 1b keine Blöße gaben und sich dank der Treffer von Uygur (43.) und Salkanovic (92.) wie erwartet mit 2:0 durchsetzten.

Straßwalchen 1b und Bergheim 1b nahmen sich gegenseitig aus dem herbstlichen Titelrennen

Beim Spiel zwischen der Straßwalchener und Bergheimer 1b trafen zwei potenzielle Herbstmeister im direkten Duell aufeinander. Dass sich die beiden Teams die Punkte reziprok wegnahmen, passte Taxham natürlich gut ins Konzept. Wäre nämlich diese Partie an Straßwalchens zweite Garnitur gegangen, hätte diese die Taxhamer in der Tabelle, aufgrund des 3:2-Erfolgs im direkten Aufeinandertreffen, überholt. Bitter: Die Grün-Weißen führten durch ein Goal von Buchsbaum (12.) früh mit 1:0, durften die gesamte zweite Hälfte mit einem Kicker mehr auf dem Feld agieren (Bergheims Gattinger sah Rot - 45.), mussten in der Schlussphase allerdings den Ausgleichstreffer von Gäste-Offensivmann Ries hinnehmen (80.).

Schleedorf stolperte über Liefering

Mit zwei Spielen in der Hinterhand hatten die Schleedorfer beste Karten. Doch auch diese kamen auswärts beim Lieferinger SV nicht über ein 1:1-Unentschieden hinweg. Zwar konnte Bekir Sari (35.) die Heim-Führung erzielt durch Lucic (25.) egalisieren - mehr war für die Truppe von Salih Yay jedoch nicht drinnen. Somit kann Schleedorf beim Nachtrag am Nationalfeiertag in Thalgau höchstens den zweiten Tabellenplatz ergattern.

