Leopoldskron-Moos beendet Negativserie im Duell der Sieglosen

Details Montag, 03. Oktober 2022 16:20

Am vergangenen Samstag konnte der bis dato noch sieglos gebliebene UFC Leopoldskron-Moos seinen ersten vollen Erfolg der laufenden Saison einfahren. Im Duell der "Kellerkinder" hatte die Vitzkotter-Crew gegen den 1. SSK 1919 am Ende mit 3:1 die Nase vorn.

Leopoldskron gab mit erstem Saisonsieg gleich die rote Laterne ab

Leopoldskron-Moos und der 1. SSK waren die einzigen Teams der 2. Klasse Nord A, die in den ersten sieben Runden keinen Sieg einheimsen konnten. Den erfreulicheren Start in dieses Kellerduell gab's für die Gäste, die sich in der 14. Minute durch ein Tor von Umut Karabulut voranbrachten. Die Antwort der Platzherren folgte sechs Minuten danach, als Fabian Rupp die Uhren wieder auf Null stellte - 1:1 (20.).

Im Verlauf der zweiten Halbzeit wanderte des Momentum schön langsam auf die Seite von Leopoldskron. Nachdem Rupp seinen Doppelpack geschnürt hatte (60.), besorgte David Angerer die vorzeitige Entscheidung - 3:1 (75.). In der Tabelle tauschten beide Mannschaften ihre Ränge. Die Vitzkotter-Männer sind jetzt Vorletzter, der 1. SSK neues Schlusslicht.

2. Klasse Nord A: UFC Leopoldskron - Moos – 1. SSK 1919, 3:1 (1:1)

75 David Angerer 3:1

60 Fabian Rupp 2:1

20 Fabian Rupp 1:1

14 Umut Karabulut 0:1