Hallwang 1b verhindert Taxham-Sprung an die Tabellenspitze

Die UFC SV Hallwang 1b hat am Donnerstagabend dem ASV Taxham ein 2:2-Remis abgeknöpft und damit dessen Sprung an die Tabellenspitze der 2. Klasse Nord A vereitelt. Alle vier Goals fielen in Durchgang eins.

Kein Sieg und keine Gipfelbesteigung für Taxham

Die bis dato noch ungeschlagenen Taxhamer waren als Favorit ins Eröffnungsspiel der 8. Runde gegangen. Auswärts bei der Hallwanger 1b geriet die Pilaj-Bande unerwartet ins Hintertreffen, als Heim-Boy Marco Szalay zum 1:0 abdrückte (11.). Die Städter drehten in der weiteren Folge durch Dzenan Omerovic (19.) und Semir Zulic (40.) den Spieß um, ehe Lukas Zieher für eine Pausen-Pattstellung sorgte - 2:2 (42.).

In Durchgang zwei bekamen die rund 60 Besucher keine Tore mehr zu sehen. Taxham verpasste die Eroberung der Tabellenführung, ist nach Verlustpunkten aber immer noch Klassenbester.

2. Klasse Nord A: UFC SV Hallwang 1b – ASV Taxham, 2:2 (2:2)

42 Lukas Zieher 2:2

40 Semir Zulic 1:2

19 Dzenan Dzenis Omerovic 1:1

11 Marco Szalay 1:0