Straßwalchens Comeback in Taxham bleibt unbelohnt

Details Sonntag, 06. November 2022 17:59

Die SV Straßwalchen 1b schien im Duell mit dem ASV Taxham zur Pause schon aussichtslos mit 0:3 zurückzuliegen. Zwar blies die zweite Garnitur des Flachgauer Salzburg-Ligisten in der zweiten Halbzeit zur großen Aufholjagd, das bessere Ende sollte es aber für die Städter geben. Endstand: 4:3!

Fotocredit: SV Straßwalchen 1949 (ARCHIVBILD)

Rasidovic zog Straßwalchen 1b den Stecker

Das Wiedersehen der beiden Teams (Anfang September hatte Taxham auswärts in Straßwalchen mit 4:0 gesiegt) sollte zunächst ganz nach dem Geschmack der Städter laufen. Dzenan Omerovic brachte seine Farben in der siebenten Spielminute in Front, Ersan Useinoski (11.) und Mümin Onmaz (27.) stellten auf 2:0 bzw. 3:0. Der Käse war zur Pause vermeintlich gebissen.

Vermeintlich deshalb, weil sich die blutjungen Straßwalchener nicht aufgaben und im Verlauf der zweiten 45 Minuten wie Superhelden zurückkamen. Dominik Thaler (47.) und Lukas Prünster (53.) sorgten für den Anschluss, ehe Zweitgenannter per Elfer zum vielumjubelten 3:3 einnetzte (59.). Mit dem Punktgewinn wurde es für die Grün-Weißen allerdings nichts. In Minute 79 drückte Ermin Rasidovic zur Freude der Taxhamer zum 4:3 ab. Es sollte der letzte und somit alles entscheidende Treffer in dieser kuriosen Partie bleiben.