Nachzügler Leopoldskron mit torreicher Frustbewältigung

Details Montag, 14. November 2022 17:50

Der vermeintliche Underdog, UFC Leopoldskron-Moos, hat sich zum Herbstkehraus gegen die SV Straßwalchen 1b überraschend deutlich mit 7:1 durchgesetzt. Für die Städter war's der höchste Sieg seit Oktober 2008. Damals gab's ein 9:0-Schützenfest gegen den ASVÖ Liefering.

Leopoldskron schenkte Straßwalchen 1b heftig ein

Gerade einmal sieben Punkte sammelte Leopoldskron-Moos in 13 Partien. Im 14. und gleichzeitig letzten Spiel des Jahres knallten sich die Städter ihren aufgestauten Frust von der Seele. Gerald Reyer (3.), Doppelpacker Fabian Rupp (9., 35.) und The Trung Nguyen (45.+2) sorgten schon in der ersten Halbzeit für die vorzeitige Entscheidung.

Nachdem der Straßwalchener 1b durch Anel Bradaric vom Elfmeterpunkt das 1:4 gelungen war (61.), verspürten die Gäste neuerlich Torhunger. Fabian Rupp mit Tagestreffer Nummer drei (65.), David Angerer (77.) und Joker Julian Bitter (85.) steuerten die weiteren Treffer zum schlussendlichen 7:1-Schützenfest bei.

2. Klasse Nord A: SV Straßwalchen 1b – UFC Leopoldskron - Moos, 1:7 (0:4)

85 Julian Bitter 1:7

77 David Angerer 1:6

65 Fabian Rupp 1:5

61 Anel Bradaric 1:4

47 The Trung Nguyen 0:4

35 Fabian Rupp 0:3

9 Fabian Rupp 0:2

3 Gerald Reyer 0:1