Lieferinger SV stellt Primus Taxham ein Bein

Details Montag, 24. April 2023 23:48

Der ASV Taxham ist in der 19. Runde klassisch ausgerutscht! Der Tabellenführer der 2. Klasse Nord A zog im Spitzenspiel gegen den Dritten Lieferinger SV den Kürzeren, unterlag am Ende mit 1:2.

Mario Lucic - Taxhams Sargnagel

Für den Klassenbesten der 2. Klasse Nord A setzte es am vergangenen Sonntag die zweite Liga-Saisonniederlage. Im Schlager der Runde gerieten die Taxhamer am eigenen Sportplatz Bolaring durch einen Doppelpack von Lieferings Mario Lucic (30., 58.) ins Hintertreffen. Zwar glückte Marko Koller nur wenige Momente nach dem 0:2 der Anschlusstreffer - mehr sollte für die Markovic-Männer an diesem Fußballnachmittag aber nicht mehr herausspringen.

Weil Bergheim 1b auswärts bei der Neumarkter 1b mit 6:1 die Oberhand behielt, schmolz der Vorsprung der Taxhamer in der Tabelle ein wenig zusammen und beträgt nur noch einen Zähler. Allerdings hat Taxham ein Spiel weniger ausgetragen.

2. Klasse Nord A: ASV Taxham – Lieferinger SV, 1:2 (0:1)

61 Marko Koller 1:2

58 Mario Lucic 0:2

30 Mario Lucic 0:1

