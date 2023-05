Nach Sieg im Gipfeltreffen: Bergheim 1b neuer Tabellenführer

Details Sonntag, 14. Mai 2023 22:58

Im Liga-Hit zwischen der FC Bergheim 1b und dem ASV Taxham ging's um die Tabellenführung in der 2. Klasse Nord A, die sich der zweite Anzug des Salzburg-Ligisten mit einem 3:1-Erfolg schnappte.

Schöne Momentaufnahme für Bergheim 1b ohne Wert

Die beiden Spitzenmannschaften der 2. Klasse Nord A schenkten sich im Schlager nichts. Nachdem in einer flotten ersten Halbzeit keine Tore gefallen und die Taxhamer zu Beginn der zweiten Hälfte dem Torerfolg mit einem Stangenschuss gefährlich nahe gekommen waren, brachte Nevzat Adiloski den Stadtklub in der 70. Spielminute in Führung. Diese sollte nur wenige Sekunden alt werden, ehe Bajram Selimi die Uhren wieder auf Null stellte (71.). In Minute 79 schafften die Bergheimer den Turnaround, als Andreas Tiefenthaler das 2:1 markierte. Taxham probierte alles, wollte den Ausgleich, doch kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit packte Stephan Ries den Deckel drauf - 3:1 (89.).

Der Sieg im Gipfeltreffen hievte die Bergheimer 1b an die Tabellenspitze. Blöd: Weil die "Erste" aus der Salzburger Liga in die 1. Landesliga absteigt, wäre ein möglicher Titel für den zweiten Anzug nicht viel wert. 2023/24 wird die FCB 1b als "normale" Reserve in der 1. Landesliga auflaufen.

2. Klasse Nord A: FC Bergheim 1b – ASV Taxham, 3:1 (0:0)

89 Stephan Ries 3:1

79 Andreas Tiefenthaler 2:1

71 Bajram Selimi 1:1

70 Nevzat Adiloski 0:1

