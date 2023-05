Uygur-Freistoß lässt Taxham weiter vom Titel träumen

Details Samstag, 27. Mai 2023 14:25

Dank des hauchzarten 1:0-Erfolgs über den 1. SSK 1919 darf der ASV Taxham auch weiterhin vom Meistertitel träumen. Den alles entscheidenden Treffer steuerte Eren Uygur per Freistoß bei. Aktuell liegen die Taxhamer zwei Punkte vor der Bergheimer 1b, die heute (16) bei Kellerkind Thalgau 1b gastiert.

Fotocredit: FMT-Pictures/K.J. (ARCHIVBILD)

Uygur-Standard durchbrach Torsperre spät

Das Heimmatch für das favorisierte Glavan-Kollektiv gegen den Tabellenachten 1. SSK avancierte zu einem echten Geduldsspiel. Nachdem die knapp 50 Besucher in Taxham-Bolaring lange Zeit eine torlose Begegnung verfolgten, drehten die Platzherren kurz vor Ultimo doch noch zum Torjubel ab. In der 87. Minute zwirbelte Routinier Uygur einen ruhenden Ball zum vielumjubelten 1:0-Sieg in die Maschen.

Damit sprang Taxham vorübergehend auf den Sonnenplatz, den die 1b-Mannschaft des FC Bergheim heute Nachmittag bei der Thalgau 1b unbedingt wieder zurückerobern will.

