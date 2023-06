Titelkampf in der 2. Klasse Nord A: Entscheidung am allerletzten Spieltag

Details Montag, 05. Juni 2023 14:58

Die 26. Runde hat bezüglich Titelrennen in der 2. Klasse Nord A keine Entscheidung hervorgerufen. Weil sowohl Tabellenführer FC Bergheim 1b (gegen Straßwalchen 1b) als auch Verfolger ASV Taxham (gegen Leopoldskron-Moos) ihre Spiele förmlich im Gleichschritt mit 4:2 gewannen, wird's die Antwort auf die Meisterfrage erst am finalen Spieltag geben.

Fotocredit: FMT-Pictures/K.J. (ARCHIVBILD)

Titelrennen beeinflusst Abstiegskampf in 1. Klasse Nord

Wer wird Meister in der 2. Klasse Nord A? Diese Frage konnte bis dato nicht beantwortet werden. Eine Runde vor dem Ende grüßt die Bergheimer 1b vom Sonnenplatz, Taxham liegt mit einem Punkt dahinter voll und ganz in Lauerstellung. Am abgelaufenen Wochenende bejubelte das Liga-Topduo jeweils einen 4:2-Auswärtssieg - Bergheim in Straßwalchen, die Markovic-Burschen in Leopoldskron. Fix: Lassen sich die Salzburger-Liga-Fohlen (wechseln nach dieser Saison in die Reserveliga der 1. Landesliga) nicht mehr von Platz eins verdrängen, wird's keinen Aufsteiger in die 1. Klasse Nord geben. Und gibt's tatsächlich keinen Aufsteiger, dann würde in der 1. Klasse Nord ein Abstiegsplatz (aktuell Platz zehn) wegfallen.

Taxham auf Schützenhilfe angewiesen

Beim Showdown am kommenden Samstag treten beide Titelkandidaten auf heimischem Boden an. Bergheim 1b bekommt es mit Hallwang 1b (4.) zu tun, die Taxhamer mit der Straßwalchener 1b (6.). Fakt: Taxham muss in dieser Runde mehr Punkte einfahren als Bergheim 1b. Bei Punktegleichheit wird das direkte Duell herangezogen, das mit 3:1, 2:1 bzw. 0:3 für den Tabellenführer spricht.

