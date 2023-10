Eugendorf-Verfolger nehmen sich gegenseitig die Punkte weg

Details Montag, 09. Oktober 2023 12:09

Der USV St. Georgen und der 1. SSK 1919 haben sich im Verfolger-Duell mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. Damit vergrößerte sich für beide Mannschaften die Lücke zu Spitzenreiter Eugendorf 1b auf fünf bzw. sieben Points.

Ruhender Ball brachte St. Georgen um volle Ausbeute

Im Hinspiel Mitte August hatten die Städter gegen den 1. Klasse-Absteiger einen 3:1-Sieg gefeiert. Beim Wiedersehen in St. Georgen schien der 1. SSK nahtlos an das Zweitrundenduell anknüpfen zu können. Bekir Sari sorgte für einen Auftakt nach Maß, erzielte bereits in Spielminute zwei die frühe Führung.

Die Antwort der Weiss-Männer gab's erst nach dem Pausentee. Dafür dann in doppelter Ausführung. Erst netzte Daniel Erlacher zum Ausgleich ein (47.), ehe Fabian Armstorfer auf 2:1 stellte (76.). In einer wilden Schlussphase, in der Schiedsrichter Nikic binnen kürzester Zeit fünf Mal Gelb und zwei Mal Rot zückte, kamen die Gäste durch einen verwandelten Akdeniz-Freistoß (87.) doch noch zum Punktgewinn.

2. Klasse Nord A: USV St. Georgen – 1. SSK 1919, 2:2 (0:1)

87 Salih Akdeniz 2:2

76 Fabian Armstorfer 2:1

47 Daniel Erlacher 1:1

2 Bekir Sari 0:1

