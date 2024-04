Lepi-Moos stoppt Henndorf-Run

Details Sonntag, 28. April 2024 10:56

Nach vier pleitenlosen Partien, darunter drei Siege, ist der kleine Erfolgslauf der Union Henndorf 1b in der 21. Runde wieder zu Ende gegangen. Auswärts beim UFC Leopoldskron-Moos hagelte es für die jungen Grün-Weißen eine 3:6-Schlappe.

Erfolgslauf beendet

Nach der 2:5-Niederlage zum Frühjahrsauftakt in Schleedorf hatte die Henndorfer 1b eine Erfolgsserie gestartet, sogar Leader Eugendorf 1b (4:1) und den Jetzt-wieder-Dritten St. Georgen (5:2) eindrucksvoll auf die Abschussliste gesetzt. Ein Unentschieden und drei volle Erfolge später stand das Grubinger-Kollektiv wieder einmal mit leeren Händen da.

Schleifer traf dreifach

Auswärts beim Tabellenneunten wurden die Salzburger-Liga-Fohlen ihrer Favoritenrolle absolut nicht gerecht, in der ersten Hälfte zunächst regelrecht überrollt. Hattrick-Schütze Michael Schleifer (2., 32., 43.) und David Angerer (40.) schossen die Städter mit vier Goals in Front, ehe Jonas Andeßner und Lukas "Mr. Zuverlässig" Gotthardt (in jedem Frühjahrsspiel mindestens einmal getroffen) unmittelbar vor dem Päuschen noch auf 4:2 verkürzten.

Leopoldskron ließ Henndorf 1b nicht mehr an sich ran

Trotz Aufbäumen der Henndorfer ließen sich die Hausherren die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Wenige Augenblicke nach dem Restart erhöhte Heinz Vitzkotter auf 5:2 (47.), im Finish schenkte Wolfgang Mayer den Gästen gar noch ein sechstes Tor ein (85.). Für den Schlusspunkt zeigte sich Union-Kapitän Lukas Gotthardt verantwortlich. Dieser markierte in der sechsten Minute der Nachspielzeit den 6:3-Endstand.

2. Klasse Nord A: UFC Leopoldskron - Moos – Union Henndorf 1b, 6:3 (4:2)

96 Lukas Gotthardt 6:3

85 Wolfgang Mayer 6:2

47 Heinz Vitzkotter 5:2

48 Lukas Gotthardt 4:2

44 Jonas Andeßner 4:1

43 Michael Schleifer 4:0

40 David Angerer 3:0

32 Michael Schleifer 2:0

2 Michael Schleifer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.