Straßwalchen 1b mit Start-Ziel-Sieg gegen Henndorf 1b

Ein Fußballfest erlebten die Anhänger beim Heimspiel von Straßwalchen 1b, die in einer beeindruckenden Manier die Henndorfer 1b mit 4:0 besiegen konnten. Das Spiel fand in der 24. Runde der 2. Klasse Nord A statt und zeigte von Beginn an, dass die Gastgeber keine Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen lassen wollten. Mit drei Treffern in den ersten 31 Minuten stellte das Denk-Kollektiv die Weichen schon früh auf Sieg.

Früher Vorsprung und dominante erste Halbzeit

Bereits in der zweiten Minute zeigten die Straßwalchener, wie ernst ihnen dieses Spiel war. Lukas Prünster brachte seine Mannschaft mit einem schnellen Tor in Führung. Dies gab dem Spiel eine erste Richtung und erhöhte den Druck auf die Gäste enorm. In der 26. Minute bauten die Gastgeber ihre Führung weiter aus. Hismael King erhöhte auf 2:0, indem er sich eine hervorragende Chance nicht mehr nehmen ließ. Die Hausherren spielten weiterhin offensiv und mit hoher Intensität, was schließlich in der 31. Minute zum dritten Tor führte. Erneut war es Lukas Prünster, der sich auf dem Scoreboard eintrug und damit seinen Doppelpack vollendete. Mit diesem komfortablen 3:0 Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Schlusspunkt durch Elias Dengg

Eine Henndorfer Aufholjagd sollte nach dem Seitenwechsel ausbleiben. Nachdem die knapp 100 Besucher lange auf einen weiteren Treffer gewartet hatten, markierte Elias Dengg kurz vor Ultimo den 4:0-Endstand (87.). Mit diesem beeindruckenden Sieg sicherte sich Straßwalchen 1b weitere wichtige Punkte im Rennen um die oberen Tabellenplätze.

2. Klasse Nord A: Straßwalchen1b : Henndorf 1b - 4:0 (3:0)

87 Elias Dengg 4:0

31 Lukas Prünster 3:0

26 Hismael King 2:0

2 Lukas Prünster 1:0

