Heimfluch prolongiert: Remis zwischen Lepi-Moos und Straßwalchen 1b

Das Eröffnungsspiel in der 2. Klasse Nord A zwischen dem UFC Leopoldskron-Moos und der SV Straßwalchen 1b ist mit einem 2:2-Remis zu Ende gegangen. Serie fortgesetzt: Die jeweilige Heimmannschaft konnte zum mittlerweile elften Mal hintereinander nicht die volle Punkteausbeute einstreifen.

Leopoldskron-Moos dominierte die erste Halbzeit

Die Hausherren, die es zum Saisonauftakt wissen wollten, gaben in den ersten 45 Minuten den Ton an. Die ersten guten Gelegenheiten ließen nicht lange auf sich warten. Allen voran Tobias Aichinger und Michael Schleifer vergaben beste Chancen auf den Führungstreffer. Diesen sollte es in der 27. Minute verdientermaßen geben: Schleifer packte aus gut 25 Metern den Hammer aus und stellte auf 1:0. Zehn Minuten danach fand Ersan Useinoski in Straßwalchen-Torhüter Maxi Vitzthum seinen Meister.

Zwei Elfertore sorgten für Punkteteilung

Straßwalchen 1b kam motiviert aus der Kabine und zeigte in der zweiten Halbzeit eine deutlich bessere Leistung. Bereits in der 52. Minute hatte die Gastmannschaft einen guten Abschluss, der jedoch von der Stange ins Toraus ging. Kurz darauf gelang den Grün-Weißen der ersehnte Ausgleich, als Elias Dengg einen schweren Torwartfehler ausnutzte und zum 1:1 traf (57.)

Das Spiel wurde zunehmend intensiver, und beide Teams hatten Chancen, erneut in Führung zu gehen. In der 61. Minute bekam Leopoldskron-Moos einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Schleifer im Strafraum gefoult wurde. Mario Löw trat an und verwandelte sicher zum 2:1 für die Heimmannschaft. Doch die Freude währte nicht lange, denn in der 79. Minute erzielte Wenzel Herzog - ebenfalls vom Punkt - den erneuten Ausgleich für die Straßwalchener 1b.

Die letzten Minuten des Spiels waren von hoher Dramatik geprägt. Beide Teams kämpften verbissen um den Sieg, aber letztendlich blieb es beim 2:2-Unentschieden.

2. Klasse Nord A: Leop.-Moos : Straßwalchen1b - 2:2 (1:0)

79 Wenzel Herzog 2:2

61 Mario Löw 2:1

57 Elias Dengg 1:1

27 Michael Schleifer 1:0

