6:0! Perwang/Michaelbeuern macht gegen Thalgau 1b halbes Dutzend voll

Details Montag, 12. August 2024 15:05

Ein beeindruckendes Offensivspektakel erlebten die Zuschauer im Spiel der 1. Runde der 2. Klasse Nord A zwischen der SG Perwang/Michaelbeuern und der UFV Thalgau 1b. Von Beginn an zeigte Perwang/Michaelbeuern ihre Überlegenheit und ließ den Gästen keine Chance. Bereits zur Halbzeit führten die Hausherren mit 2:0, ehe sie in der zweiten Hälfte noch vier weitere Treffer nachlegten und das Spiel mit einem deutlichen 6:0-Sieg beendeten.

Blitzstart von Perwang/Michaelbeuern

Schon früh in der Partie konnte SG Perwang/Michaelbeuern die Weichen auf Sieg stellen. In der 9. Minute erzielte Lukas Maislinger das 1:0 für die Gastgeber. Mit einem gezielten Abschluss brachte er sein Team in Führung und setzte damit ein erstes Zeichen für den weiteren Spielverlauf. Perwang/Michaelbeuern blieb auch nach dem frühen Treffer am Drücker und bestimmte das Spielgeschehen.

UFV Thalgau 1b fand in der Anfangsphase kaum ins Spiel und konnte sich nur selten aus der eigenen Hälfte befreien. Die Spielgemeinschaft nutzte die Überlegenheit aus und erhöhte kurz vor der Halbzeitpause. In der 45. Minute war es erneut Lukas Maislinger, der mit seinem zweiten Treffer des Tages das 2:0 erzielte und somit für eine komfortable Führung der Hausherren zur Halbzeit sorgte.

Dominanz auch in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel bastelten die Heimischen an einem Kantersieg. Rudolf Mühlfellner gelang in der 54. Minute das 3:0, exakt zehn Minuten später das 4:0 (64.). Und der Absteiger aus der 1. Klasse Nord hatte noch nicht genug. Nur zwei Minuten später, in der 66. Minute, konnte Sebastian Egger auf 5:0 erhöhen. Den Schlusspunkt in dieser einseitigen Partie setzte Gerold Zinner in der 88. Minute. Mit seinem Treffer zum 6:0 stellte er den Endstand her und krönte die beeindruckende Leistung von Perwang/Michaelbeuern an diesem Tag.

2. Klasse Nord A: Perwang/M.beuern : UFV Thalgau 1b - 6:0 (2:0)

88 Gerold Zinner 6:0

66 Sebastian Egger 5:0

64 Rudolf Mühlfellner 4:0

54 Rudolf Mühlfellner 3:0

45 Lukas Maislinger 2:0

9 Lukas Maislinger 1:0

