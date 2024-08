1. SSK stellt Neumarkt 1b kalt

Details Montag, 12. August 2024 15:14

Der 1. SSK 1919 ist mit einem souveränen 4:0-Auswärtserfolg bei der TSV Neumarkt 1b optimal in die neue Spielzeit gestartet. Die Städter, die in der vergangenen Saison den Kampf um den Aufstieg gegen St. Georgen knapp verloren hatten, unterstrichen damit ihre Ambitionen.

Frühe Führung durch Ali Atak

Nach dem Aufstieg der "Ersten" in die Salzburger Liga feierte die Neumarkter 1b ihr Comeback in der 2. Klasse Nord A. Dort bekam man es in der 1. Runde gleich mit Titelaspirant 1. SSK zu tun, der nach einer gespielten Viertelstunde seine Favoritenrolle zum ersten Mal gerechtfertigte. Ali Atak stellte auf 0:1 (15.).

Städter mit torreicher Schlussoffensive

Nachdem es lange beim knappen Ein-Tore-Vorsprung für die Gäste geblieben war, bekamen die knapp 70 Zuseher im Schlussakt noch drei Goals zu sehen. In der 74. Minute gelang Anil Güven das 0:2, ehe Ronald Reiter (81.) und Rene Kantner (87.) gierig nachlegten.

Das Spiel endete schließlich nach 90 Minuten mit einem deutlichen 4:0-Sieg für den 1. SSK. Mit dieser Leistung setzte das Team ein klares Zeichen in der 2. Klasse Nord A und zeigte, dass in dieser Saison wieder mit ihnen zu rechnen ist. Die TSV Neumarkt 1b hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und in den kommenden Spielen zeigen, dass sie sich von dieser Niederlage erholen können.

2. Klasse Nord A: Neumarkt 1b : 1. SSK - 0:4 (0:1)

87 Rene Kantner 0:4

81 Ronald Reiter 0:3

74 Anil Güven 0:2

15 Ali Atak 0:1

