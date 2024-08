6:3! Straßwalchen 1b dreht nach Jukic-Zweierpack auf

Details Freitag, 16. August 2024 17:49

In einer mitreißenden Partie hat die SV Straßwalchen 1b gegen die UFC SV Hallwang 1b das Kunststück geschafft, einen 0:2-Pausenrückstand in einen 6:3-Erfolg umzumünzen. Mit vier Goals binnen 14 Minuten machten die Grün-Weißen unmittelbar nach dem Seitenwechsel kurzen Prozess.

Jukic legte mit Doppelpack vor

Das Spiel begann schwungvoll und in der 25. Minute gelang es Edib Jukic, die Hallwanger 1b mit 1:0 in Führung zu bringen. Seine Treffsicherheit zeigte er erneut in Minute 34, als er das 2:0 für die Gäste erzielte.

Straßwalchen 1b mit beeindruckender Aufholjagd

Nach der Pause kam das Heimteam mit einer ganz anderen Einstellung zurück auf den Platz. Schon kurz nach Wiederanpfiff verkürzte Elias Dengg in der 46. Minute auf 1:2. Nur zwei Minuten später gelang Lukas Prünster der Ausgleich zum 2:2. Die Gastgeber waren nun voll im Spiel und setzten Hallwang 1b zunehmend unter Druck.

In der 52. Minute belohnte sich Marcus Hyden für seine Bemühungen und erzielte das 3:2 für Straßwalchen 1b. Das Spiel war gedreht und die Gastgeber zeigten keine Anzeichen des Nachlassens. Elias Dengg baute in der 60. Minute die Führung auf 4:2 aus, womit die Partie nun klar in die Richtung der Grün-Weißen ging.

Dem nicht genug, sollte das Spiel noch weitere Höhepunkte bieten. Kurz vor dem Einläuten der Schlussviertelstunde flog Straßwalchens Lukas Maier mit der Gelb-Roten Karte vom Platz (72.). Trotz Unterzahl zeigte sich Straßwalchen 1b weiter offensivstark. Erst stellte Lukas Prünster auf 5:2 (84.) und nachdem Elias Strobl die Gäste ein drittes Mal jubeln gelassen hatte, zog Dominik Thaler in Minute 89 den Schlussstrich - 6:3.

2. Klasse Nord A: Straßwalchen1b : Hallwang 1b - 6:3 (0:2)

89 Dominik Thaler 6:3

86 Elias Strobl 5:3

84 Lukas Prünster 5:2

60 Elias Dengg 4:2

52 Marcus Hyden 3:2

48 Lukas Prünster 2:2

46 Elias Dengg 1:2

34 Edib Jukic 0:2

25 Edib Jukic 0:1

