Gegen Oberndorf: Perwang/Michaelbeuern entscheidet Absteigerduell für sich

Im spannenden Duell der 2. Klasse Nord A sicherte sich die SG Perwang/Michaelbeuern einen verdienten 3:1-Heimsieg gegen den 1. Oberndorfer SK. Trotz eines harten Kampfes der Gäste, besonders in der zweiten Halbzeit, behielten die Hausherren die Oberhand. Herausragend war die Leistung des Torhüters Christoph Sperl, der mit seinen Paraden maßgeblich zum Erfolg der Heimmannschaft beitrug.

Rausch-Rebound brachte Heimelf in Front

Das Spiel begann dynamisch, wobei bereits in der 6. Minute ein klarer Favorit auszumachen war. Die Heimmannschaft, angeführt vom erfahrenen Höflmaier, ging mit großem Selbstvertrauen in die Partie. Nur eine Minute später hatten die Gäste ihre erste Topchance, als ein zu kurzer Rückpass abgefangen wurde, aber der Stürmer im 1-gegen-1 am starken Sperl scheiterte.

Die erste große Möglichkeit für die SG Perwang/Michaelbeuern ergab sich in der 8. Minute, als Rausch aus 16 Metern den Pfosten traf. Trotz einer vielversprechenden und chancenreichen Anfangsphase flachte das Tempo des Spiels danach etwas ab.

Unmittelbar vor der Halbzeitpause sollte es aber noch einen Stimmungsmacher geben, als David Rausch nach einer Ecke, die zunächst geklärt wurde, aus 25 Metern abzog und die Murmel via Innenstange ins Glück segelte - 1:0 (42.).

OSK witterte die Chance, Spannung bis zum Schluss

Nach der Halbzeitpause baute die Heimmannschaft ihre Führung weiter aus. In der 56. Minute war es Simon Roidmaier, der mit dem Außenrist das 2:0 erzielte. Die Gäste schienen zu diesem Zeitpunkt kaum eine Chance zu haben, das Spiel noch zu drehen.

Doch in der 66. Minute keimte Hoffnung bei den Oberndorfern auf, als Dominik Steiner einen Freistoß aus 30 Metern per Kopf verwandelte und so den Anschlusstreffer erzielte. Dieses Tor kam unerwartet und brachte die Gäste zurück ins Spiel.

Die Spannung stieg weiter, als die Heimmannschaft in der 77. Minute eine Wahnsinnschance verpasste. Stockhammer legte den Ball quer auf Egger, der jedoch aus fünf Metern am Tormann scheiterte. Auch Oberndorf kam noch einmal gefährlich vor das Tor, als OSK-Kapitän Marjan Zubanovic nach einem Fehlpass der Hintermannschaft allein vor Heim-Goalie Sperl auftauchte, aber ebenfalls scheiterte.

Das Spiel, das kurzzeitig zu kippen drohte, war in der 86. Minute dann doch vorentschieden. Michael Pfaffinger schob nach Egger-Assist aus drei Metern zum 3:1 ins leere Tor ein. In der 89. Minute sah Abbas Mohammadi vom 1. Oberndorfer SK nach einer Tätlichkeit noch die Rote Karte. Nach vier Minuten Nachspielzeit endete das Spiel schließlich mit einem verdienten 3:1-Sieg für die SG Perwang/Michaelbeuern.

2. Klasse Nord A: Perwang/M.beuern : Oberndorf - 3:1 (1:0)

86 Michael Ludwig Pfaffinger 3:1

66 Dominik Steiner 2:1

56 Simon Roidmaier 2:0

41 David Rausch 1:0

