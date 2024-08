Schleedorf biegt Hallwang 1b nach Rückstand

Details Sonntag, 25. August 2024 12:14

In der 3. Runde der 2. Klasse Nord A hat der USV Schleedorf auswärts bei der UFC SV Hallwang 1b einen 3:1-Sieg davongetragen. Dabei mussten die Grün-Weißen erst einem Rückstand hinterherhecheln, ehe Markus Leymüller und ein doppelter Patrick Mangelberger die drei Punkte sicherten.

Leymüller drückte per Fernschuss Resetknopf

Die Schleedorfer übernahmen vor rund 100 Augenzeugen relativ rasch die Spielkontrolle, während der zweite Anzug des Salzburg-Ligisten eher auf Konter lauerte. Nach einer eher abwartenden Anfangsphase kamen die ersten echten Torchancen etwas verspätet. In der 26. Minute versuchte Leo le Masson von Schleedorf, den hochstehenden Torhüter der Gastgeber zu überlisten, scheiterte jedoch knapp. Nur zwei Minuten später gelang dann der Hallwanger 1b der erste Treffer des Spiels. Mateo Nikolic war der gefeierte Torschütze und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Doch die Gäste aus Schleedorf ließen sich davon nicht beirren und drängten auf den Ausgleich. In der 29. Minute verpasste Markus Leymüller nur knapp das Tor, und in der 30. Minute hatten die Gäste erneut eine gute Möglichkeit, als Leymüller einen Stangenpass auf Schleicher spielte, doch die Hallwanger Abwehr klärte.

Kurz vor der Halbzeitpause war's um die Torsperre der Heimischen dann doch geschehen. In der 44. Minute traf Markus Leymüller mit einem Weitschuss aus etwa 20 Metern zum 1:1. Die erste Halbzeit endete somit ausgeglichen.

Schleedorf dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit begann genauso spannend wie die erste. Möglichkeiten sahen die Zuschauer auf beiden Seiten. In der 56. Minute hatte Hallwang eine große Chance, kurz darauf setzte Patrick Mangelberger die Murmel auf der Gegenseite knapp übers Tor (58.). Im Finish durften schließlich die Schleedorfer jubeln. Erst traf Mangelberger nach Assist vom eingewechselten Yahya Poyraz (81.), nur um wenige Augenblicke später das Spiel endgültig zu entscheiden (85.).

In den letzten Minuten des Spiels ließ Schleedorf nichts mehr anbrennen. Ein spektakulärer Fallrückzieher von Luca Enzinger im Nachschlag sorgte für Begeisterung bei den Zuschauern, doch der Schlusspunkt war gesetzt. Das Spiel, das die Hallwanger übrigens zu zehnt beendeten (Sasa Pavlovic sah Gelb-Rot, 92.), endete mit einem 3:1-Sieg für den USV Schleedorf.

2. Klasse Nord A: Hallwang 1b : Schleedorf - 1:3 (1:1)

85 Patrick Mangelberger 1:3

81 Patrick Mangelberger 1:2

44 Markus Leymüller 1:1

28 Mateo Nikolic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.