10:1! Perwang/Michaelbeuern fährt mit Hallwang 1b Schlitten

Details Samstag, 31. August 2024 16:50

In einem spektakulären Spiel der 2. Klasse Nord A trafen die SG Perwang/Michaelbeuern und die UFC SV Hallwang 1b aufeinander. Die Gastgeber zeigten von Beginn an eine beeindruckende Leistung und dominierten das Geschehen auf dem Platz, was letztendlich zu einem klaren 10:1-Sieg führte. Besonders hervorzuheben sind die herausragenden Leistungen von Rudolf Mühlfellner und Hansi Stockhammer, die beide mehrfach einnetzten.

SG sauste auf und davon

Das Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Achten brauchte keine Anlaufzeit. Bereits in der 4. Minute brachte Simon Roidmaier die Gastgeber in Führung. Dieses frühe Tor setzte den Grundstein für das, was noch folgen sollte. In Minute 37 baute Maximilian Schweigerer die Führung auf 2:0 aus. Nicht schlecht: Schweigerer war erst zwei Zeigerumdrehungen zuvor für den verletzten Sebastian Egger ins Spiel gekommen.

Und die Gastgeber ließen nicht nach. Unmittelbar vor dem Pausentee erhöhte das Heimteam auf 4:0. Erst traf Hansi Stockhammer (43.), wenige Augenblicke später Rudolf Mühlfellner (45.).

Zweite Halbzeit: Tore am laufenden Band und ein Ehrentreffer für die Gäste

Die zweite Halbzeit begann genauso temporeich, wie die erste endete. In der 48. Minute erhöhte Schweigerer mit seinem zweiten Tor des Tages auf 5:0. Die Gäste aus Hallwang konnten jedoch in der 56. Minute durch Peter Emich einen Ehrentreffer zum 5:1 erzielen. Dies blieb jedoch ihr einziges Erfolgserlebnis in diesem Spiel.

In der 60. Minute stellte Stockhammer den alten Abstand wieder her und erzielte das 6:1 für Perwang/Michaelbeuern. Das Torfestival der Gastgeber ging weiter: David Rausch traf in der 77. Minute zum 7:1. Nur zwei Minuten später musste Hallwangs Elias Strobl nach einem Foulspiel mit einer roten Karte den Platz verlassen, was die Situation für die Gäste weiter verschärfte.

Im Finish ließ sich Mühlfellner nicht zweimal bitten und schnürte in der 83. Minute seinen Zweierpack. In Minute 87 trug sich Stockhammer ein drittes Mal in die Torschützenliste ein und markierte das 9:1. Ebenfalls drei Volltreffer verzeichnete Mühlfellner, der in der 89. Minute den 10:1-Endstand herstellte.

2. Klasse Nord A: Perwang/M.beuern : Hallwang 1b - 10:1 (4:0)

89 Rudolf Mühlfellner 10:1

87 Hansi Stockhammer 9:1

83 Rudolf Mühlfellner 8:1

77 David Rausch 7:1

60 Hansi Stockhammer 6:1

56 Peter Emich 5:1

48 Maximilian Schweigerer 5:0

46 Rudolf Mühlfellner 4:0

44 Hansi Stockhammer 3:0

37 Maximilian Schweigerer 2:0

4 Simon Roidmaier 1:0

