Dank Hafner-Goals: Lepi-Moos feiert gegen Thalgau 1b ersten Saisonsieg

Details Montag, 09. September 2024 10:29

Der UFC Leopoldskron-Moos hat in der 5. Runde der 2. Klasse Nord A gegen die UFV Thalgau 1b einen 2:0-Heimsieg eingefahren und damit zum ersten Mal der laufenden Spielzeit voll angeschrieben. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Lukas Hafner mit zwei Treffern für den verdienten Erfolg der Gastgeber.

Lepi-Moos bastelte an der Führung

In der Anfangsphase zeigten sich beide Abwehrreihen gut organisiert und ließen lange keine Einschussgelegenheiten zu. Nach rund einer gespielten Stunde meldete sich die heimische Offensive erstmals zu Wort. Nach einem Lattenkracher wurde auch der darauffolgende Nachschuss vergeben. Es blieb vorerst beim torlosen Unentschieden.

In Minute 25 musste Heim-Captain Mario Löw verletzungsbedingt runtergenommen werden. Bis zum Pausentee fanden die Platzherren noch eine Top-Chance vor, doch auch diese konnte nicht in etwas Zählbares umgemünzt werden.

Hafner führte Städter zum Sieg

Nach der Halbzeitpause ging das körperbetonte Spiel weiter. In der 51. Minute traf ein Vitzkotter-Freistoß nur die Latte, was erneut Pech für die Gastgeber bedeutete. Doch die Bemühungen der Rennert-Elf wurden schließlich belohnt. In der 63. Minute erzielte Lukas Hafner per Kopf das lang ersehnte 1:0 für die Heimmannschaft, was das Spiel in eine neue Richtung lenkte.

Thalgau 1b versuchte, auf den Rückstand zu reagieren, vergab jedoch in der 64. Minute eine gute Ausgleichschance. Die Gastgeber erhöhten daraufhin den Druck und spielten zunehmend offensiver. Dies zahlte sich in der 70. Minute erneut aus, als Lukas Hafner mit seinem zweiten Tor auf 2:0 erhöhte und seine Crew schließlich zum verdienten Heimdreier führte. Nach zwei Unentschieden und ebenso vielen Niederlagen war's übrigens der erste volle Saisonerfolg für den Stadtklub.

2. Klasse Nord A: Leop.-Moos : UFV Thalgau 1b - 2:0 (0:0)

70 Lukas Hafner 2:0

63 Lukas Hafner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.