Straßwalchen 1b unterliegt Schleedorf trotz zweimaliger Führung

In einem packenden Match der 7. Runde der 2. Klasse Nord A setzte sich der USV Schleedorf mit 3:2 gegen die SV Straßwalchen 1b durch. Die Begegnung, die von Beginn an von Spannung und Dramatik geprägt war, bot den Fans zahlreiche Highlights und einen nervenaufreibenden Spielverlauf. Mit einer beeindruckenden Leistung gelang es Schleedorf, trotz Rückständen, das Spiel zu drehen und die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Schleedorf egalisierte frühe Straßwalchen-Führung

Gleich zu Beginn der Partie setzten die Hausherren ein Zeichen. In der 5. Minute gelang es Daniel Chudoba, nach einem gut herausgespielten Angriff, den Ball im Netz unterzubringen und seine Straßwalchener mit 1:0 in Führung zu bringen. Trotz dieses frühen Rückschlags ließ sich USV Schleedorf nicht aus dem Konzept bringen. Bereits in der 15. Minute zeigte Leo Le Masson-Robic eine starke Aktion, konnte die Traumflanke von Gerald Rieder jedoch nicht verwerten.

In der 29. Minute war es dann aber soweit: Dieses Mal konnte Le Masson-Robic eine Rieder-Flanke erfolgreich verwerten und den 1:1-Ausgleich erzielen. Dieses Tor brachte neue Energie in das Spiel von Schleedorf und sorgte für eine spannungsgeladene Atmosphäre auf dem Spielfeld.

Antwort im Gegenzug

Nach einer intensiven ersten Halbzeit ging es auch in der zweiten Spielhälfte gleich zur Sache. Bereits in der 51. Minute konnte Daniel Chudoba erneut zuschlagen und besorgte den Platzherren die neuerliche Führung. Diese Führung währte jedoch nicht lange. Nur zwei Minuten später, in der 53. Minute, zog Luca Enzinger aus gut 20 Metern ab und traf unhaltbar ins rechte Eck zum 2:2.

Die Partie blieb weiterhin ausgeglichen, und beide Mannschaften hatten ihre Chancen. In der 77. Minute vergab Patrick Mangelberger eine Großchance, als er nach einer Hereingabe von Le Masson-Robic den Ball über das Fangnetz schoss. Nur wenige Minuten später zeigte Markus Leymüller seine Klasse. Der Schleedorf-"Handsch" fischte einen gefährlichen Abschluss der Heimelf spektakulär aus der Ecke fischte und verhinderte damit Straßwalchens dritte Führung an diesem Tag.

Patrick "Patscho" Mangelberger mit dem entscheidenden Moment

Die Entscheidung fiel schließlich kurz vor Schluss. In der 86. Minute gelang es Patrick Mangelberger, nach einer Vorlage von Le Masson-Robic, den Ball im Tor unterzubringen und USV Schleedorf erstmals in Führung zu bringen. Dieser Treffer zum 3:2 sorgte für ausgelassenen Jubel bei den Gästen und setzte den Schlusspunkt in einer dramatischen Partie.

2. Klasse Nord A: Straßwalchen1b : Schleedorf - 2:3 (1:1)

86 Patrick Mangelberger 2:3

53 Luca Enzinger 2:2

51 Daniel Chudoba 2:1

29 Leo Johann Le Masson-Robic 1:1

5 Daniel Chudoba 1:0

