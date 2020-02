UFC Bad Vigaun will verkorksten Herbst abschütteln!

Details Freitag, 14. Februar 2020 10:55

In der abgelaufenen Herbstrunde musste sich der UFC Bad Vigaun in der 2. Klasse Nord B mit einem 8. Tabellenrang begnügen. Zu wenig für die Ansprüche des Vereins, die nun versuchen werden diese Platzierung wettzumachen, um wieder in gewohnte Tabellenregionen vorzudringen. Die längere Winterpause soll nun optimal genutzt werden, um sich auf ein spannendes Frühjahr einzustimmen. Der Trainer weis an welchen Schrauben gedreht werden muss, um die angepeilten Ziele zu verwirklichen. Das Potenzial in den eigenen Reihen ist zu genügend vorhanden und verspricht viel für die Zukunft. Man kann gespant sein wohin die Reise in dieser Saison noch gehen wird.

Zielsetzung wurde klar formuliert

Der UFC Bad Vigaun wird diese längere Winterpause nutzen, um wieder in die gewohnte Spur zu finden. Die derzeitige Tabellenregion entspricht nicht dem Potenzial des aktuellen Kaders. Somit wird sich die Mannschaft auf eine intensive Vorbereitung einstellen. Nicht nur konditionelle sondern auch taktische Schwerpunkte stehen auf dem Programm. Den nötigen Feinschliff sollen die geplanten Testspiele bringen. Auf ein Trainingslager ist man nicht angewiesen. Der Verein verfügt über einen Kunstrasen und ist somit nicht abhängig von auswärtigen Trainingsplätzen. Somit steht einer erfolgreichen Vorbereitung nichts mehr im Wege.

Nicht auf Transfers angewiesen

Die aktuelle Kaderzusammenstellung verspricht viel für die Zukunft. Man ist daher nicht auf Transfers angewiesen und vertraut weiterhin auf das aktuelle Spielermaterial. Die Mannschaft soll sich stetig weiterentwickeln und nicht in jeder Transferphase auseinandergerissen werden. Ein toller Vertrauensbeweis der sportlichen Führung, die nun versuchen in der zweiten Saisonhälfte die unteren Tabellenränge hinter sich zu lassen. Längerfristig möchte der Verein wieder um die Topplatzierungen in der Liga mitspielen. Man erhofft sich viel von den tollen Rahmenbedingungen im Verein. Auch die Eigenbauspieler sollen dabei nicht zu kurz kommen. Keine teuren auswertigen Spieler prägen den Verein, sondern junge hungrige Talente, die beim UFC Bad Vigaun eine tolle Plattform geboten bekommen, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen.

