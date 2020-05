2. Klasse Nord B: Ligazusammensetzung 2020/21

Details Dienstag, 19. Mai 2020 11:17

In der 2. Klasse Nord B gab es zwei Mannschaften, die aus der ganzen Corona-Krise ihre Nutzen ziehen konnten. Sowohl die SV Austria Salzburg 1b (2018/19 ungünstige Konstellation beim Abstieg in die 2. Klasse) als auch der USV Ebenau ('18/19-Vizemeister) kämpfen nun auf einer höheren Plattform um Zählbares. Mit der UFC Siezenheim 1b ist in der Saison 2020/21 ein Neuling dabei. Weil die Siezenheimer den Sprung in die Salzburger Liga geschafft haben, wird die "Resi" nun als 1b den offiziellen Spielbetrieb aufnehmen.

Liga-Landkarte der 2. Klasse Nord B 2020/21

Ligazusammensetzung (10 Mannschaften)

1 Stadtklub

SAK 1914 1b

6 Tennengauer Vereine

SU Abtenau

SC Golling 1b

UFC Bad Vigaun

SK Adnet 1b

FC Puch 1b

ÖTSU Hallein 1b

3 Flachgauer Vereine

SSC Großgmain

USK Elsbethen

UFC Siezenheim 1b

Amtierender Champion: USV Koppl

Redakteur: Maximilian Winkler

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

