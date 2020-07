“Findungsphase voll im Gange“ UFC Siezenheim 1b ready für den Re-start!

Details Donnerstag, 23. Juli 2020 14:14

In der neuen Saison wird die 1b des UFC Siezenheim ein komplett neues Gesicht zeigen. Der aktuelle Kader ist bespickt mit zahlreichen Talenten, die nun die Möglichkeit bekommen sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Ziel wird es sein die eigenen Talente näher an die Kampfmannschaft heranzuführen. Die 2. Klasse Nord B bietet hierfür eine optimale Plattform! Man kann gespannt sein wohin die Reise in dieser Saison gehen wird. Der Vordergrund wird aber klar auf die Entwicklung der Talente gelegt! Ein spannendes Projekt, welches viel verspricht für die Zukunft!

Konkurrenzfähige Mannschaft soll geformt werden

Die aktuelle Vorbereitung der 1b des UFC Siezenheim ist bereits voll im Gange. Die Ziele für die kommende Saison wurden klar formuliert und beschäftigen sich mit der Jugendförderung! Insgesamt 22 Spieler des aktuellen Kaders stammen aus dem eigenen Nachwuchs oder aus der Gemeinde. Dies zeigt welcher Weg hier eingeschlagen wurde. Das neue Trainerteam versucht nun eine konkurrenzfähige Mannschaft zu formen. Dabei sollen natürlich auch routinierte Spieler helfen. Eine gesunde Mischung soll es richten. Die aktuellen Einheiten beschäftigen sich viel mit den taktischen Überlegungen des Trainerteams. Man möchte schnellstmöglich die Vorgaben an die Mannschaft weitergeben. Daher werden zahlreiche Testspiele auf dem Programm stehen, um die Entwicklung bestmöglich zu voranzutreiben.

Testspielkalender als Schlüssel zum Erfolg

Zwei Testspiele wurden bereits absolviert. Dafür suchte man sich zwei starke Gegner aus der 1. Klasse aus. Die Spieler sollen früh gefordert werden, um bestmöglich auf den Saisonstart vorbereitet zu sein. Zusätzlich möchte man allen Spieler eine Chance geben. Dies sorgt für einen gesunden Konkurrenzkampf in den eigenen Reihen. Das vorhandene Potenzial ist definitiv vorhanden und verspricht viel für die Zukunft. Derzeit stehen folgende Testspiele auf dem Programm. Fixiert wurden Duelle gegen den ASV Taxham, Golling 1b, Austria Salzburg 1b, Lieferinger SV, USK Gneis, TV Neumarkt 1b. Zwischen dem 15.08 und 24.08 wäre noch die Möglichkeit ein Testspiel gegen die 1b des UFC Siezenheim zu vereinbaren. Bei Interesse bitte direkt Kontakt mit dem Verein aufnehmen!

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten