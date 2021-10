2. Klasse Nord B: Die Tops und Flops der Herbstsaison 2021

Details Dienstag, 05. Oktober 2021 10:38

Die halbe Miete ist bezahlt! Nach neun absolvierten Runden verabschiedet sich die 2. Klasse Nord B in die Winterpause. Im ersten Saisonabschnitt zeigten die Nicht-1b-Mannschaften den 1b-Mannschaften, wo der Bartl den Most holt. Auf dem Sonnenplatz und somit als Herbstmeister und Winterkönig überwintert der USK Elsbethen. Aufgrund der knappen Punkteabstände kann man davon ausgehen, dass das Titelrennen im Frühjahr richtig heiß wird.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Im letzten Abdruck: Elsbethen der große Herbst-Champion

Am vorletzten Spieltag der Herbstmeisterschaft zogen die Elsbethener im Gipfeltreffen mit Abtenau den Kürzeren, unterlagen 1:3. Nachdem die Tabellenplätze getauscht worden waren, hatten plötzlich die Abtenauer die besten Karten, um sich als Tabellenführer der 2. Klasse Nord B in den Winterschlaf zu begeben. Weil die Maric-Elf zum Herbstkehraus bei der SAK 1b allerdings nicht über ein 0:0-Remis hinauskam und Elsbethen drei Stunden später Großgmain klar mit 4:0 bog, durfte letzten Endes im Bezirk Salzburg-Umgebung gejubelt werden. Mit 21 Punkte aus neun Begegnung (im Schnitt 2,33 pro Spiel) weisen die Unterholzer-Buben eine noch bessere Bilanz als im Aufstiegsjahr 2011/12 auf. Da sammelte man im ersten Saisonabschnitt 2,29 Points pro Partie. Kurios: In der "Null-Saison" 2020/21 rangierte Elsbethen noch auf dem letzten Platz.

Nicht-1b-Mannschaften überragten 1b-Mannschaften

In der Zehnerliga bestehend aus sechs 1b-Mannschaften gaben die Nicht-1b-Mannschaften klar den Ton an. Sollte Bad Vigaun das Nachtragsspiel (wird bis spätestens 26.10. nachgetragen) gegen Adnet 1b gewinnen, würden die vier Nicht-1b-Mannschaften die ersten vier Plätze belegen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Schlusslicht Puch 1b wartet, ebenso wie die "Erste" in der Salzburger Liga, als einziges Ligateam noch auf den ersten Saisonsieg.

Die besten Torjäger

1. Andreas Weilhammer (USK Elsbethen) 11 Tore 2. Andreas Schleifer (SSC Großgmain) 10 Tore Martin Auer (SU Abtenau) 10 Tore

Die torreichsten Spiele

Runde 6 Bad Vigaun 9:1 Golling 1b Runde 7 Golling 1b 4:6 Abtenau

Den höchsten Sieg...

bejubelte Elsbethen vor heimischer Kulisse gegen die Pucher 1b. Nach Goals von Weilhammer (2), Hirscher (2), Butscher (2), Thai (2) und Tepic hieß es: alle Neune! Endstand: 9:0.

Torfabrik und Ladehemmung

Während die Elsbethener Tormaschinerie wie geschmiert lief, ganze 33 Treffer erzielte, tat sich Puch 1b im bisherigen Saisonverlauf diesbezüglich enorm schwer. Das Tabellenschlusslicht brachte es auf magere neun Tore.

"The Wall" und Schießbude

Leader Elsbethen und sein erster Verfolger Abtenau stellten die stabilsten Abwehrreihen. Beide Teams mussten im Herbst nur elf Gegentreffer hinnehmen. Indes holte die Gollinger 1b den Ball am öftesten aus der eigenen Hütte. Dort schlug es satte 36 Mal ein.

Barfuß oder Lackschuh

Bei 38 der bis dato 44 absolvierten Matches gab's am Ende einen Sieger bzw. Verlierer. Nur sechs Mal wurden die Punkte geteilt. Hallein 1b, SAK 1b und Puch 1b haben jeweils zwei Remis auf der Habenseite.

