USK Elsbethen wappnet sich für beinharten Titelkampf

Mit 21 Punkten aus neun Partien ist der USK Elsbethen in der 2. Klasse Nord B momentan am tabellarisch nördlichsten Punkt zu finden. Mit breiter Brust und einer nigelnagelneuen Anlage auf der Habeseite greift man in der Vorstadt förmlich nach den Sternen. Wilhelm Wagner, der Sportliche Leiter, donnert mit der Faust auf den Tisch: "Ich würd' gern in den nächsten fünf bis sechs Jahren um zwei bis drei Klassen höher spielen."

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

180-Grad-Drehung: Erst Letzter, jetzt Erster

Im Herbst 2020 sammelte der USK Elsbethen in sieben Runden lediglich ein mageres Pünktchen und lag zum Zeitpunkt des Abbruches an letzter Stelle. Heuer legte die Crew von Übungsleiter Markus Unterholzer eine Kehrtwende ein. Sieben volle Erfolge und zwei Niederlagen hievten die Vorstädter auf den Thron. Bis zum Meisterstück wartet auf das Überraschungsteam der Liga, aufgrund der engen Tabellensituation, allerdings noch jede Menge Schwerstarbeit - weiß auch Wagner: "Wir sind auf einem guten Weg, momentan auf der Tabellenspitze. Die anderen Vereine haben sich aber natürlich auch verstärkt. Es wird nicht leichter werden." Mit Abtenau (2., zwei Punkte Rückstand), Großgmain (3., drei Punkte Rückstand), Bad Vigaun (4., vier Punkte Rückstand) und Siezenheim 1b (5., sechs Punkte Rückstand) wartet ein Quartett auf den ein oder anderen Ausrutscher des Tabellenführers.

Elsbethener ziehen wieder heim

Für den USK gab's in der abgelaufenen Herbstmeisterschaft kein einziges Heimspiel. Weil der Bau der neuen Heimstätte voll im Gang war, mussten die Unterholzer-Buben notgedrungen aufs Nonntaler Kunstgrün übersiedeln. "Das alte Gebäude ist in die Jahre gekommen, zu klein geworden. Der Bürgermeister ist uns entgegengekommen und hat uns das Areal zur Verfügung gestellt.", schildert Wagner. Erfreulich: Der Bau ist mittlerweile abgeschlossen, das Wohnzimmer der Elsbethener erstrahlt in neuem Glanze. "Es ist sehr professionell. Ich glaub', das gibt's nicht oft in Salzburg", schwärmt Wagner in höchsten Tönen. Das neuerbaute Areal bietet einen Kunstrasenplatz, einen eigenen Fitnessraum, einen schmucken Besprechungsraum, eine Kantine und sechs Kabinen. Darunter auch eine Damenkabine. "Weil wir gerne einmal eine Damenmannschaft bei uns sehen würden", so Wagner.

Heim-Comeback/Debüt rückt näher

Insgesamt stehen dem 2. Klasse Nord A-Leader noch sieben Testbegegnungen bevor. Zum Früjahrsauftakt bekommt man es in der Liga am 16. April auf heimischem Geviert mit der auf Position acht platzierten Gollinger 1b zu tun. Das Hinspiel im August konnte Elsbethen mit 5:3 für sich entscheiden.

Wintertransfers

Zugänge: Hannes Leitenstorfer (Bad Vigaun), Maximilian Müller (Adnet), Lorenz Thalhammer, Furkan Günes (beide Anif 1b), Manuel Schmolz (Oberalm)

Abgänge: keine

Herbst 2021 in Zahlen

Meiste erzielte Tore der Liga (33)

Wenigste kassierte Gegentreffer der Liga (11)

"Zuhause" (Spielort: Nonntal) ohne Punktverlust

Höchster Sieg: 9:0 gegen Puch 1b

Höchste Niederlage: 1:3 gegen Abtenau

Bester Torschütze: Andreas Weilhammer (11)