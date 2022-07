2. Klasse Nord B: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Mittwoch, 27. Juli 2022 10:36

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Anil Aygün (UFC Bad Vigaun)

Endergebnis:

1. Anil Aygün (UFC Bad Vigaun / 31059 Stimmen)

2. Patrick Absmann (SK Adnet 1b / 212 Stimmen)

3. Stefan Zderic (UFC Hallein 1b / 166 Stimmen)

4. Benjamin Morawitz (SAK 1914 1b / 106 Stimmen)

5. Sedat Sezer (UFC Siezenheim 1b / 102 Stimmen)

6. Lukas Poindl (SC Golling 1b / 63 Stimmen)

7. Sascha Koberger (SK Adnet 1b / 30 Stimmen)

8. Batuhan Ünal (UFC Hallein 1b / 29 Stimmen)

9. David Grünwald (SC Golling 1b / 26 Stimmen)

9. Patrick Ladner (UFC Siezenheim 1b / 26 Stimmen)