2. Klasse Nord B: Die Tops und Flops der Herbstsaison 2022

Rassige Partien, Traumtore, großer Jubel, aber auch Verzweiflung haben den ersten Saisonabschnitt in der 2. Klasse Nord B geprägt. Was sich in den insgesamt 71 Matches sonst noch so getan hat, haben wir kurz und knackig zusammengefasst...

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Herbstmeister: Abtenau

Winterkönig: Abtenau

Ligatore (gesamt): 327 (4,61 / Spiel)

Meiste erzielte Tore: Abtenau (54)

Wenigste kassierte Gegentore: Abtenau (7)

Wenigste erzielte Tore: ASV 1b (7)

Meiste kassierte Gegentore: Puch 1b (62)

Torreichstes Spiel: Puch 1b 2:12 Abtenau

Beste Heimteams: Abtenau und Golling 1b (7 Spiele / 21 Punkte)

Bestes Auswärtsteam: Abtenau (7 Spiele / 15 Punkte)

Remiskönige: Großgmain, Adnet 1b (beide 4)

Fairste Mannschaft: Elsbethen (24 Strafpunkte)

Unfairste Mannschaft: SAK 1b (59 Strafpunkte)

Meiste Gelbe Karten (Spieler): Raul Vasic (ASV 1b), Florijan Hajdini (SAK 1b), Lukas Panzl (Adnet 1b), Esad Acar (Hallein 1b, alle 5)

Die besten Torjäger - Top-5

1. Alkali Kamara SAK 1b 23 Tore 2. Martin Auer Abtenau 19 Tore 3. Lukas Poindl Golling 1b 17 Tore 4. Luca Reimer Siezenheim 1b 14 Tore 5. Andreas Weilhammer Elsbethen 11 Tore