“Kreativität und Spielstärke“ die 1b des SC Golling treibt die Entwicklung weiter voran!

Details Sonntag, 19. Juli 2020 16:44

Auch die 1b des SC Golling musste in diesem Frühjahr einen abrupten Spielstopp einlegen. Durch die Coronakrise rückte die angepeilte Frühjahrssaison abrupt in den Hintergrund. Ein gewohntes Mannschaftstraining war in dieser Zeit nicht möglich, daher behalf man sich auch mit individuellen Trainingseinheiten für die Spieler. Man versuchte sich so gut wie möglich fitzuhalten, um danach wieder so gut es ging in den Spielbetrieb einsteigen zu können. Bis zum Juli ging es in dieser Gangart weiter, ehe die Bundesregierung wieder ein generelles Teamtraining erlaubte. Ab diesem Zeitpunkt versuchte man keine Zeit zu verlieren, um ehestmöglich in die Vorbereitung für die anstehende 2. Klasse Nord B zu starten.

Fünf Stammspieler versuchen ihre nächsten Schritte in der Regionalliga

Der Weg der 1b des SC Golling bleibt auch in der kommenden Saison wie gehabt. Es wird versucht junge Talente zu entwickeln und zu fördern. Trotz der schmerzhaften Abgänge in dieser Transferperiode blickt man optimistisch in die Zukunft. Die Spieler werden ihre nächsten Schritte in der Regionalliga versuchen, dies spricht erneut für die tolle Jugendarbeit in Golling. Natürlich wird man wieder einigen Talenten in den eigenen Reihen die Chance geben sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Die neue Mannschaft wird in der Vorbereitung genügend Zeit vorfinden, um sich optimal auf die anstehenden Aufgaben in der 2. Klasse Nord B vorzubereiten. Man kann gespannt sein wie konstant die junge Mannschaft ihr vorhandenes Potenzial auf den Rasen bringen kann. Gelingt dies steht einer Topplatzierung nichts im Wege.

Philip Buck, Trainer SC Golling 1b; “Wir starten in diese Vorbereitung mit einem Umbruch/Neuaufbau. Den Verlust von fünf Stammspielern kann man in der Spitze sowie auch in der Breite nur schwer verkraften. Der Weg bleibt aber weiterhin bestehen! Wir wollen die jungen Spieler entwickeln und fördern. Sollte bisher sehr gut funktioniert haben, da fünf Spieler nach oben gewechselt sind. Wir haben aber wieder einige neue und interessante Spieler dazubekommen. Diese wollen wir wieder bestmöglich integrieren. In der Vorbereitung soll sich die neue Mannschaft finden, Testspiele plus ein Turnier stehen hier am Programm. Wir legen unseren Fokus weiterhin auf Ballbesitz und wollen hier weiterarbeiten, um die Kreativität und Spielstärke der Jungs zu verbessern.“

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten