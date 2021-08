Titelanwärter Bad Vigaun stolpert über Puch 1b

Details Sonntag, 08. August 2021 20:41

Der UFC Bad Vigaun konnte seine vielen Ausfälle nicht kompensieren und musste sich beim Heimspiel gegen die ebenfalls nicht mit der ersten Kapelle anrückenden FC Puch 1b mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Johannes Gehmacher schoss seine Farben in Hälfte eins in Front, ehe Adis Mehic seinen Puchern spät zum verdienten Punktgewinn verhalf.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Puchs 1b hatte Oberwasser

Urlaub, Verletzungen, Hochzeit - die Liste der Vigauner Ausfälle war vor dem Derby gegen die Pucher 1b sehr, sehr lang. "Aber auch bei Puch waren nicht alle Spieler dabei", gestand Jochen Schreier, Bad Vigauns Sportlicher Leiter. Das Niveau dieser Partie war über weite Strecken überschaubar. In Durchgang eins waren es die Gäste, die den etwas besseren Eindruck hinterließen und ein Chancenplus verbuchten. Der Führungstreffer sollte aber der Heimelf gelingen: In Minute 33 brach Göllner auf dem Flügel durch, bediente Gehmacher, der seine Torjägerqualitäten eindrucksvoll unter Beweis stellte - 1:0.

Mehic-Fernschuss verhinderte Vigauner Auftaktsieg

Nach dem Seitenwechsel wandte sich das Blatt. Nun gaben die Vigauner den Ton an und drängten auf die Vorentscheidung. Nachdem Göllner und Gehmacher ihre Chancen nicht nutzen konnten und bei einem Foul von Puch-Goalie Kandemir an Gehmacher der Elfmeterpfiff ausgeblieben war, meldete sich die zweite Garnitur des Salzburgligisten zu Wort. Erst vergab Müller die Möglichkeit zum Ausgleich, der letztendlich Mehic glückte: Der Gäste-Angreifer fasste sich aus der Distanz ein Herz und zimmerte das Spielgerät zum 1:1 in die Maschen (87.). "Im Endeffekt ein verdientes Unentschieden", zog Schreier ein allerletztes Fazit. "Weil wir ja fast eine komplette Mannschaft vorgeben mussten, sind wir mit dem einen Punkt gar nicht so unglücklich."

Die Besten bei Bad Vigaun: Stangassinger (DM), Tug (DM)

