Torfestival geht an Elsbethen

Details Montag, 09. August 2021 12:46

Zum Ligaauftakt wurde beim Spiel zwischen der SC Golling 1b und dem USK Elsbethen mit Toren wahrlich nicht gegeizt. Das bessere Ende war für die Gäste vorgesehen, die sich unterm Strich mit 5:3 durchsetzen konnten.

Ein echter Blitzstart mit Dygrubers Goal in der dritten Spielminute brachte die Gollinger 1b vermeintlich auf die Siegerstraße. Vermeintlich deswegen, weil sich ein torhungriges Elsbethen in der weiteren Folge mit 4:1 voranbrachte: Bogner mit dem Ausgleich (24.), Weilhammer schnürte seinen Doppelpack (42., 62.) und Hirscher teilte die vierte Ohrfeige aus (71.). Trotz schier aussichtslosem Rückstand fighteten die Hausherren bis zum Schluss. Nach Huijberts' 2:4 blitzte kurzzeitig ein kleiner Funken Hoffnung auf (75.), die Elsbethens Tepic nur vier Minuten danach im Keim ersticken ließ (79.). Den Schlussstrich in einer torreichen Begegnung zogen die jungen Gollinger: Wieder war Huijberts zur Stelle und markierte im Nachschlag den 3:5-Endstand (92.).

2. Klasse Nord B: SC Golling 1b 3:5 (1:2) USK Elsbethen

3 Florian Dygruber 1:0

24 Dominik Bogner 1:1

42 Andreas Weilhammer 1:2

62 Andreas Weilhammer 1:3

71 Michael Hirscher 1:4

75 Anjo Huijberts 2:4

79 Nikola Tepic 2:5

92 Anjo Huijberts 3:5

