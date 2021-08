Bad Vigaun in letzter Sekunde um Sieg gebracht

Details Sonntag, 15. August 2021 13:01

Die UFC Hallein 1b und der UFC Bad Vigaun ließen es in der 2. Runde der 2. Klasse Nord B ordentlich krachen. Beide Mannschaften erzielten vier Treffer, am Ende wurden die Punkte fast schon brüderlich aufgeteilt. Bitter für die Gäste: Halleins vierter Streich passierte in der Nachspielzeit.

Die Heimelf ging durch Leandro Krallinger in der fünften Minute in Führung. Ein Doppelschlag ließ das Pendel dann in die andere Richtung ausschlagen: In Minute 16 glückte den Vigaunern durch David Göllner der Ausgleich, 120 Sekunden später durch Nevzat Cukeski gar die Führung - 1:2 (18.). Ein Highlight gab's in Durchgang eins aber noch: Sebastian Götzinger stellte zur Freude der Salinenstädter auf 2:2 (32.)

Der UFC Bad Vigaun kam wie von der Tarantel gestochen aus den Katakomben. Nur wenige Sekunden waren in Halbzeit Nummer zwei gespielt, als Anil Aygün seine Farben wieder in Front brachte - 2:3 (46.). Der Spielstand hielt nicht lange. In Minute 48 schepperte es auf der Gegenseite: Götzinger machte seinen Doppelpack perfekt, stellte auf 3:3. Trotz Unterzahl (Matthias Göllner folg in der 55. Minute mit Rot vom Platz) ging die Gastelf im Finish zum dritten Mal in Führung: Goalgetter David Göllner mit dem 3:4. Wer glaubte, dass der Titelfavorit den knappen Vorsprung auch mit zehn Mann über die Ziellinie bringen würde, wurde eines Besseren belehrt: Quasi in der allerletzten Sekunde glückte den Halleinern der 4:4-Ausgleich: Götzinger unterstrich seine überragende Leistung mit seinem vielumjubelten dritten Treffer (93.).

2. Klasse Nord B: UFC Hallein 1b 4:4 (2:2) UFC Bad Vigaun

5 Leandro Krallinger 1:0

16 David Goellner 1:1

18 Nevzat Cukeski 1:2

32 Sebastian Goetzinger 2:2

46 Anil Ayguen 2:3

48 Sebastian Goetzinger 3:3

81 David Goellner 3:4

93 Sebastian Goetzinger 4:4

