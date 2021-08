Momentum wechselte wie wild die Seiten: Großgmain ringt Hallein 1b nieder

Details Sonntag, 29. August 2021 07:00

Beim Spiel zwischen der UFC Hallein 1b und dem SSC Großgmain wurde mit Toren nicht gegeizt. Trotz 2:0- und späterer 3:2-Führung mussten sich die jungen Salinenstädter am Ende mit 3:4 geschlagen geben.

Das Spiel vor rund 70 Zusehern startete mit einem Paukenschlag. Nur wenige Minuten waren in Hallein gespielt, als sich die Hausherren durch ein Goal von David Petrovic hurtig in Führung brachten (1.). Die Stimmung seitens der Salinenstädter sollte noch besser werden: Andreas Innerlohinger erhöhte in der 10. Spielminute im Eilschritt auf 2:0.

Binnen zehn Minuten war's im Verlauf der zweiten Halbzeit um den gemütliche Zwei-Tore-Vorsprung der Halleiner geschehen: Großgmains Andreas Schleifer drückte gleich doppelt ab und sorgte dafür, dass es nach 68 Minuten 2:2 hieß. Weil Marcel Spannring nur 240 Sekunden danach die Antwort gab und seine Farben neuerlich auf "Dreier-Kurs" lenkte, hüpfte das Momentum wieder zu den Heimischen. Im Finish sollte es aber noch ganz anders kommen: Erst glich Ikic diese interessante Begegnung wieder aus (78.), ehe Manuel Dubsky in Minute 85 gar den Turnaround schaffte - 3:4.

Während die Halleiner 1b weiterhin auf den ersten Saisonsieg wartet, machten die Großgmainer einen kleinen Hüpfer auf Tabellenposition drei. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz der Berger-Truppe.

2. Klasse Nord B: UFC Hallein 1b 3:4 (2:0) SSC Großgmain

1 David Petrovic 1:0

10 Andreas Innerlohinger 2:0

58 Andreas Schleifer 2:1

68 Andreas Schleifer 2:2

72 Marcel Spannring 3:2

78 Davor Ikic 3:3

85 Manuel Dubsky 3:4

