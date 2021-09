Elsbethen nach 9:0-Torfestival neuer Spitzenreiter

Details Montag, 06. September 2021 12:54

Die 5. Runde der 2. Klasse Nord B verlief ganz nach dem Geschmack des USK Elsbethen, der nicht nur die FC Puch 1b mit 9:0 vom Hof jagte, sondern sich auch die Leaderposition krallte.

Nach einem torlosen Beginn machten die Elsbethener auf heimischem Geviert kurzen Prozess und drückten die Pucher 1b im Eilschritt ins Hintertreffen. In Minute 27 durchbrach Arlen Thai den Torbann, ein Zweierpack von Michael Hirscher (35., 42.) sowie ein Treffer von Lukas Butscher (43.) stellten noch vor Muslius Pausenpfiff auf 4:0.

In haargenau dieselbe Richtung ging's auch nach dem Pausentratsch weiter. Die Hausherren präsentierten sich nach wie vor in Torlaune: Arlen Thai (48.), Andreas Weilhammer (63.), Nikola Tepic (70.), Lukas Butscher (74.) und abermals Weilhammer (90.) sorgten letzten Endes für einen 9:0-Triumph, den man im USK-Lager so schnell nicht vergessen wird.

Zuckerl: Weil Leader Abtenau am selben Tag noch gegen die Siezenheimer 1b ausschüttete, lacht Elsbethen nun vom Platz an der Sonne. Zudem stellt der USK mit beeindruckenden 21 Goals den treffsichersten Angriff der 2. Klasse Nord B. Mit derselben Anzahl, allerdings an Gegentreffern ist die Pucher 1b dagegen die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Ein Punkt aus fünf Begegnungen bedeutet: Tabellenschlusslicht.

2. Klasse Nord B: USK Elsbethen 9:0 (4:0) FC Puch 1b

27 Arlen Thai 1:0

35 Michael Hirscher 2:0

42 Michael Hirscher 3:0

43 Lukas Butscher 4:0

48 Arlen Thai 5:0

63 Andreas Weilhammer 6:0

70 Nikola Tepic 7:0

74 Lukas Butscher 8:0

89 Andreas Weilhammer 9:0

