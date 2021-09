4:0 in der Salinenstadt! Elsbethen bleibt in Erfolgsspur

Details Sonntag, 12. September 2021 09:54

Der USK Elsbethen hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und der UFC Hallein 1b das Fell über die Ohren gezogen. Dank der Treffer von Agron Gashi, Andreas Weilhammer, Moritz Stemmer und Markus Sipmeier hieß es am Ende 4:0 für Elsbethen. Schon vorab hatte der aktuelle 2. Klasse Nord B-Leader die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und fuhr die nächsten drei Points ein.

Der Tabellenprimus switchte gleich vom Ankick weg in den Vollsprintmodus um. Lediglich drei Minuten waren gespielt, als Agron Gashi früh auf 0:1 stellte und gemeinsam mit seiner Truppe zum Torjubel abdrehte. Mit Fortdauer des ersten Spielabschnitts sorgte Elsbethen für noch klarere Verhältnisse: Erst wusste Andreas Weilhammer den Vorsprung zu verdoppeln (13.), in Minute 33 traf Moritz Stemmer zum 0:3.

Nachdem sich der tonangebende Stil von der Gastelf in einer klaren Pausenführung widergespiegelt hatte, tröpfelte die Partie in Durchgang Nummer zwei lange vor sich hin. Im Nachschlag meldete sich der Leader aber doch noch mal zu Wort: Markus Sipmeier markierte in der 93. Minute den 0:4-Endstand.

Somit surft die Unterholzer-Truppe nach wie vor auf der Erfolgswelle, führt das Feld der 2. Klasse Nord B weiter an. Richtungsweisend könnte die nächstwöchige Aufgabe werden. Da muss Elsbethen gegen den großen Titelanwärter Bad Vigaun antreten. Indes wollen die Halleiner Grünschnäbel nicht wirklich auf Touren kommen. Aktuell stehen zwei Remis auf der Habenseite, ein voller Erfolg blieb bis dato noch aus.

2. Klasse Nord B: UFC Hallein 1b 0:4 (0:3) USK Elsbethen

3 Agron Gashi 0:1

13 Andreas Weilhammer 0:2

33 Moritz Stemmer 0:3

93 Markus Sipmeier 0:4

