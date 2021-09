Abtenau schubst Elsbethen vom Thron

Details Samstag, 25. September 2021 21:18

Führungswechsel in der 2. Klasse Nord B! Dank eines verdienten 3:1-Triumphes konnte die SU Abtenau den USK Elsbethen von der Leaderposition verdrängen und grüßt nun als neuer Ligaprimus vom Sonnenplatz. Abtenau-Trainer Zoran Maric strahlte: "Eine schöne Sache."

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Unglückliches Eigentor brachte Abtenau vorerst ins Hintertreffen

Knapp 60 Besucher wollten sich den Kampf um die Vorherrschaft in der 2. Klasse Nord B nicht entgehen lassen, fanden den Weg zur Abtenauer Sportanlage und sahen von Beginn an tonangebende Hausherren. Während die Elsbethener eher zurückgezogen agierten und auf Umschaltsituationen lauerten, konnte die Zaric-Crew spielerisch auf allen Linien überzeugen. Ganz zur Freude des Übungsleiters: "Ein guter Kombinationsfußball." Nichtsdestotrotz sollte es in der 17. Spielminute für die gefällige Heimelf knüppeldick kommen - da brachte nämlich ein Scheffbänker-Eigentor die Gäste unverhofft in Front - 0:1. Nachdem Auer, Ramsauer und Lindenthaler die Heimfans gehörig auf die Folter gespannt hatten, ihre Einschussgelegenheiten allesamt ungenutzt geblieben waren, sorgte Ramsauer im Nachschlag des ersten Abschnitts mit seinem Abschluss aus gut 18 Metern für den erlösenden 1:1-Ausgleich (45.+2). "Eigentlich hätten wir zur Pause 2:0 führen müssen", war Zaric mit dem Halbzeitresultat nicht wirklich einverstanden.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Zaric-Schützlinge stellten Weichen im Eiltempo auf Sieg

Die Abtenauer hielten in den zweiten 45 Minuten die Drehzahl hoch, gingen aggressiv ans Werk und konnten ihren Aufwand schließlich auch prämieren. Und das förmlich in Lichtgeschwindigkeit: In Minute 51 traf Auer nach Ramsauer-Zuspiel, wenige Augenblicke danach vollstreckte Lindenthaler nach herrlicher Simic-Einzelaktion (53.). "Meine Mannschaft hat nach dem 0:1-Rückstand eine gute Moral gezeigt, das Spiel gemacht und sich mit einem verdienten Sieg belohnt", meinte Zaric, der vor allem auch die konditionelle Vorteile auf seiner Seite sah.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!