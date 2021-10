Hallein 1b setzt sich mit 2:3 gegen Puch 1b durch und etabliert sich im Mittelfeld der Liga!

Details Montag, 04. Oktober 2021 17:59

In der 9. Runde der 2. Klasse Nord B empfing die 1b des FC Puch die 1b des UFC Hallein. Ein wichtiges Duell für beide Teams, die mit einem Sieg ein Ausrufezeichen in der Liga setzen wollen. Die Heimmannschaft aus Puch probierte viel, musste sich aber schlussendlich mit 2:3 gegen Hallein geschlagen geben. Durch diese Niederlage warten die Pucher erneut auf den ersten Saisonsieg. Die Halleiner hingegen, können durch diesen Sieg zum Mittelfeld der Liga aufschließen und werden versuchen die gezeigte Leistung in der kommenden Runde zu bestätigen.

Torreigen bereits ab Minute Eins

Die Teams versteckten sich nichts und spielten bereits in der Anfangsphase munter drauf los. Dies führte bereits in der ersten Minute zum ersten Tor im Spiel. Nach dem Anstoß fand ein präziser Diagonalpass Petrovic, der sich sehenswert durchsetzt und ideal auf Kandemir auflegte. Kandemir ließ sich diese Chance nehmen und köpfte zur wichtigen Führung für die Gäste ein. Diese Führung währte aber nicht lange, denn Puch zeigte in Minute 3 die passende Antwort. Ceko nutzte seine Chance und egalisierte die frühe Führung im Spiel. Die 1b des UFC Hallein ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. Die Gäste wurden immer stärker und konnten in der 18. Minute erneut in Führung gehen. Kandemir war abermals mit dem Kopf zur Stelle und sorgte somit für eine 1:2 Pausenführung.

Hallein hatte noch nicht genug

Nach dem Wiederanpfiff waren es erneut die Halleiner die den besseren Start ins Spiel erwischten. Spannring setzte sich gekonnt durch und stellte in der 53. Minute auf 1:3. Ein wichtiger Treffer in dieser Phase des Spiels. Die Pucher warfen in der Folge alles nach vorne. Dieses Engagement wurde in der 85. Minute mit dem Anschlusstreffer durch Pajalic belohnt. Die Halleiner konnten das Ergebnis über die Zeit retten und wurden somit mit drei wichtigen Punkten belohnt.

Christoph Rosner, Trainer UFC Hallein 1b;” Wir haben uns nach der 3:1 Führung zu sicher gefühlt und sind nach dem Anschlusstreffer gehörig unter Druck geraten. Schwierige, aber dennoch verdiente 3 Punkte für uns!“

