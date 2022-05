Sieg über Abtenau macht Titelgewinn für Bad Vigaun wieder greifbar

Details Montag, 09. Mai 2022 18:46

Mit einem 3:2-Erfolg im Spitzenspiel gegen die SU Abtenau setzte sich der UFC Bad Vigaun erstmals in der laufenden Saison an die Spitze der 2. Klasse Nord B. Die Lugmayr-Männer waren zur Pause noch 0:2 in Rückstand gelegen, drehten in Durchgang zwei voll auf.

Leader lag zur Pause +2 in Front

In dieser 13. Runde wurde in der 2. Klasse Nord B das Beste ausgepackt, traf mit der SU Abtenau niemand Geringerer als der Spitzenreiter auf den Tabellenzweiten UFC Bad Vigaun. Die erste Halbzeit lief ganz nach dem Geschmack der Hausherren, die dank eines Doppelpacks von Markus Windhofer (5., Elfmeter, 24.) die Weichen ganz klar auf Heimsieg stellten.

Gipfeltreff komplett auf den Kopf gestellt

Zur Pause dürfte Gäste-Coach Lugmayr die richtigen Wörter getroffen haben. Seine Vigauner drückten nach dem Seitenwechsel nämlich mächtig aufs Gaspedal und sorgten dafür, dass das Pendel im weiteren Verlauf in die andere Richtung ausschlug. In Minute 66 glückte Anil Aygün der Anschlusstreffer, Lukas Stangassinger acht Minuten später der Ausgleich, ehe David Schabhüttl im Schlussspurt zum vielumjubelten 2:3 einnetzte (83.).

Vigaun-Trainer stürzte "Ex" vom Thron, Großgmain überholte kränkelnde Elsbethner

Mit dem Sieg im Hit übernahmen die Lugmayr-Schützlinge die Tabellenführung - zum ersten Mal in dieser Spielzeit. Während Großgmain seine Hausaufgaben erledigte, die Halleiner 1b 3:1 besiegte, strauchelte Elsbethen bei der Adneter 1b (2:3) zum wiederholten Male. Somit tauschten Großgmain und Elsbethen ebenfalls die Plätze: Der SSC ist neuer Dritter, der Herbstchamp rutschte indes auf Rang vier ab.