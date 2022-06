Nach 4:2 bei der Gollinger 1b: Großgmain darf sich Vizemeister nennen

Details Donnerstag, 02. Juni 2022 23:45

Am letzten Wochenende zerplatzte für den SSC Großgmain der große Traum vom Meistertitel. Heute ließen die Berger-Boys ein kleines Erfolgserlebnis folgen: Mit einem 4:2-Erfolg auswärts bei der SC Golling 1b wird man die Saison 2021/22 fix als "Vize" beenden.

Momentum wechselte nicht nur einmal die Seiten

Dabei avancierte die zweite Garnitur des Salzburg-Ligisten zu einer hart zu knackenden Nuss. Nachdem Schleifer seine Großgmainer vom Elferpunkt vorangeschossen hatte (8.), zeigten die Gollinger enorme Comebackqualitäten: Zwischen Ausgleichs- und Führungstreffer von Poindl (33., 40.) lagen gerade einmal sieben Minuten. Dass es schließlich bei einem Gleichstand in die Katakomben ging, war aus Gästesicht Phillip Maier zu verdanken, der mit seinem direkt verwandelten Freistoß (42.) die passende Antwort auf den heimischen Turnaround parat hatte.

Schleifer ballerte Großgmain zum Sieg und "Vize"

Der Spielausgang blieb in Hälfte zwei lange offen. Erst im Finish konnten sich die Berger-Schützlinge entscheidend absetzen. In der 73. Minute stellte Schleifer auf 2:3, nur um kurz vor Ultimo den Auswärtserfolg in trockene Tücher zu wickeln - 2:4 (85.). Während sich die Großgmainer nun Vizemeister nennen dürfen, wird die Gollinger 1b die aktuelle Spielzeit als Siebenter abschließen.