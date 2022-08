Abtenau nach Sieg im Liga-Kracher obenauf

Details Samstag, 27. August 2022 11:25

Mit der SU Abtenau und der SAK 1914 1b trafen am Freitagabend die einzigen zwei Mannschaften aufeinander, die in den ersten beiden Runden der 2. Klasse Nord B das Punktemaximum abgestaubt hatten. Das bessere Ende in diesem Liga-Hit gab's für die Lammertaler, welche sich summa summarum mit 4:0 durchsetzten.

Maric-Kollektiv sorgte für glasklare Verhältnisse

Der Tabellenführer aus dem Nonntal geriet schon in der neunten Minute ins Hintertreffen, als Abtenaus Martin Auer das schnelle 1:0 erzielte. Aus Sicht der SAK 1b sollte der Start in den zweiten Durchgang ähnlich schlecht verlaufen. Spätestens als Pechvogel Nino Lesjak per Eigentor auf 2:0 stellte (50.), waren die Herren aus dem Lammertal drauf und dran den Städtern die Tabellenführung wegzunehmen. So richtig konkret wurd's in Minute 65: Da machte Martin Auer seinen Doppelpack perfekt. Dem nicht genug legte Daniel Lanner kurz vor Ultimo noch einmal nach - 4:0 (88.). Neben der Eroberung des Liga-Throns durften die "Åbtnauer" zudem über die Aufrechterhaltung der Torsperre jubeln: Nach drei gespielten Partien steht hinten weiterhin die Null.

2. Klasse Nord B: SU Abtenau – SAK 1914 1b, 4:0 (1:0)

88 Daniel Lanner 4:0

65 Martin Auer 3:0

50 Eigentor durch Nino Lesjak 2:0

9 Martin Auer 1:0