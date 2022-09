Torreiches Tennengauer 1b-Derby an Hallein

Details Freitag, 09. September 2022 09:27

Am Donnerstagabend trafen mit der UFC Hallein 1b und der FC Puch 1b die einzigen bis dato noch punktelosen Teams der 2. Klasse Nord B aufeinander. Das Tennengauer 1b-Derby stand für die heimischen Salinenstädter unter einem guten Stern. Mit einem 6:3-Sieg verbuchte die Rosner-Elf die ersten drei Points aufs Konto.

"Tag der offenen Tür" in Abschnitt eins

Nur wenige Aktionen waren in Hallein Gamp rum, als die Gäste aus Puch schon über den Führungstreffer jubeln durften: Simon Zaric mit dem hurtigen 0:1 (3.). Nachdem Christoph Kendler die Uhren wieder auf Null gestellt hatte (10.), brachte Esmin Selimovic das Tabellenschlusslicht mit einem satten Schuss aus rund 25 Metern abermals in Front (18.). Die Freude auf Seiten der Hofer-Buben war jedoch nur von kurzer Dauer. Vier Minuten später hieß es nach dem erfolgreichen Elfer-Nachschuss von Morina 2:2 (18.) und weil Christoph Kendler seinen Zweierpack perfekt machte, kurz darauf sogar 3:2 (23.). Dem nicht genug sollten vor dem Pausentee weitere zwei Goals fallen. Erst erhöhte Benjamin Rosner auf 4:2 (37.), ehe Sebastian Berki einen ruhenden Ball zum Pausen-4:3 in die Maschen setzte (44.).

Salinenstädter machten den Sack zu

Stolze sieben Treffer bekamen die knapp 150 Augenzeugen in der ersten Spielhälfte zu sehen. Bezüglich Torerfolge musste man sich in Durchgang Nummer zwei etwas gedulden. Erst im Zieleinlauf wurde noch zweimal abgedrückt. Da packten die Halleiner in Person von Zikri Tug (82.) und Yusuf Kandemir (89.) endgültig den Deckel drauf. Während die Rosner-Crew den ersehnten ersten Saisonsieg abstaubte, stehen die Pucher auch nach Runde fünf ohne geerntete Früchte da.

2. Klasse Nord B: UFC Hallein 1b – FC Puch 1b, 6:3 (4:3)

89 Yusuf Kandemir 6:3

82 Zikri Tug 5:3

44 Sebastian Berki 4:3

37 Benjamin Rosner 4:2

23 Christoph Kendler 3:2

18 Astrit Morina 2:2

14 Esmin Selimovic 1:2

10 Christoph Kendler 1:1

3 Simon Zaric 0:1