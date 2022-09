Abtenau spurtet der Liga davon

Details Samstag, 17. September 2022 15:02

Die SU Abtenau scheint in der 2. Klasse Nord B unaufhaltsam zu sein. Die Maric-Schützlinge rasten am Samstag rund um die Mittagsstund' gegen die ASV Salzburg 1b zu einem fulminanten 7:0-Heimsieg. Für die Abtenauer war's der sechste volle Erfolg im sechsten Liga-Saisonspiel. Krass: Fünfmal gestaltete sich der Dreier sogar zu Null.

Ligaprimus walzte ASV 1b nieder

Vor 50 Besuchern nahm der Tabellenführer und Titelfavorit das Heft gleich vom Start weg in die Hand. Nachdem Auer, Ramsauer und Lanner ihre Chancen vorerst ausgelassen hatten, machte es Erstgenannter in der 22. Minute mit einem satten Schuss aus gut 20 Metern besser - 1:0. Fernschüsse sollten auch fünf Minuten später das Thema sein: Daniel Lindenthaler fasste sich ein Herz und stellte auf 2:0 (27.). Kurz vor der Pause erhöhte "Mr. Zweierpack" Lindenthaler auf 3:0 (44.). Dass es auch nach dem Seitenwechsel ein ungleiches Duell blieb, demonstrierten Lindenthaler (60.), Ramsauer (63.) und Auer (73.), die weitere Treffer für die Abtenauer folgen ließen. Lanner schenkte den Itzlingern in Minute 77 noch ein siebentes Mal ein, markierte gleichzeitig den 7:0-Endstand.

2. Klasse Nord B: SU Abtenau – ASV Salzburg 1b, 7:0 (3:0)

77 Daniel Lanner 7:0

73 Martin Auer 6:0

63 Christopher Ramsauer 5:0

60 Daniel Lindenthaler 4:0

44 Daniel Lindenthaler 3:0

27 Daniel Lindenthaler 2:0

22 Martin Auer 1:0