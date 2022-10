Fünf Tage nach der ersten Liga-Saisonpleite: Abtenau ballert sich in Puch Frust von der Seele

Details Montag, 24. Oktober 2022 21:26

In der 10. Runde musste sich die SU Abtenau bei der Adneter 1b (0:1) erstmals in dieser Spielzeit geschlagen geben. Fünf Tage danach schossen sich die Maric-Kicker auswärts gegen die FC Puch 1b den Frust von der Seele. Der überlegene Tabellenführer fand mit einem 12:2-Kantersieg in die Erfolgsspur zurück.

"Åbtnauer" ließen die Hunde raus

Die Torsperre der Pucher hielt gut eine Viertelstunde. In der 15. Spielminute avancierte Martin Auers verwandelter Elfmeter zum Dosenöffner. Thomas Haider (17.) und Markus Windhofer (24.) stellten in der weiteren Folge auf 0:3, ehe Zweitgenannter (34.) und Auer (27.) einen Doppelpack schnürten.

In Durchgang zwei wich Abtenau keinen Zentimeter vom Pfad ab. Auer, der weitere vier Mal einnetzte (53., 70., 86., 88.), Christopher Ramsauer (60.), Kevin Lienbacher (83.) und Windhofer (90.) sorgten unterm Strich für einen denkwürdigen, zweistelligen Auswärtssieg. Puchs David Egger (68.) und Mustafa Yavuzer (76.) konnten zumindest Ergebniskosmetik betreiben.