SAK 1914 1b spielt bei ASV Salzburg 1b groß auf!

Details Dienstag, 08. November 2022 09:37

Durch ein 3:0 holte sich SAK 1914 1b drei Punkte bei ASV Salzburg 1b. An der Favoritenstellung ließ SAK 1914 1b keine Zweifel aufkommen und trug gegen ASV Salzburg 1b einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte SAK 1914 1b für klare Verhältnisse gesorgt und einen 7:0-Sieg verbucht.

Die Gäste gingen vor 100 Zuschauern in Führung. Anan Halkic war es, der in der 23. Minute zur Stelle war. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte SAK 1914 1b einen knappen Vorsprung herausgespielt.



Nach der Halbzeit sahen die Besucher eine ansprechende Partie, Tore wollten vorerst keine gelingen. Emirhan Akdeniz trug sich schlussendlich in der 83. Spielminute in die Torschützenliste ein und machte den Sack zu. Armin Tabakovic war es, der kurz vor Ultimo das 3:0 besorgte und SAK 1914 1b inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (85.). Ein solider Auftritt ermöglichte SAK 1914 1b am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen ASV Salzburg 1b.

Mit 44 Gegentreffern hat ASV Salzburg 1b schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur fünf Tore. Das heißt, das Heimteam musste durchschnittlich 3,67 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe steckt das Schlusslicht weiter im Schlamassel. ASV Salzburg 1b muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Klasse Nord B markierte weniger Treffer als ASV Salzburg 1b. In dieser Saison sammelte ASV Salzburg 1b bisher einen Sieg und kassierte elf Niederlagen. ASV Salzburg 1b wartet schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

SAK 1914 1b behauptet nach dem Erfolg über ASV Salzburg 1b den zweiten Tabellenplatz. Offensiv sticht SAK 1914 1b in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 36 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Mit dem Sieg baute SAK 1914 1b die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SAK 1914 1b acht Siege, zwei Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte SAK 1914 1b deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist SAK 1914 1b in diesem Ranking auf.

Am kommenden Samstag trifft ASV Salzburg 1b auf USK Elsbethen, SAK 1914 1b spielt am selben Tag gegen UFC Siezenheim 1b.

2. Klasse Nord B: ASV Salzburg 1b – SAK 1914 1b, 0:3 (0:1)

85 Armin Tabakovic 0:3

83 Emirhan Akdeniz 0:2

23 Anan Halkic 0:1