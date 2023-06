Großgmain abgefertigt! Abtenau krallt sich Meisterteller

Details Samstag, 03. Juni 2023 09:47

Die SU Abtenau steht nach dem gestrigen Heimsieg und zugleich 21. Saisonerfolg als großer Triumphator der 2. Klasse Nord B fest. Die Schützlinge von Meistertrainer Zoran Maric besiegten in der vorletzten Runde dieses Spieljahres den SSC Großgmain mit 5:2.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Abtenau wieder "erstklassig"

So schnelllebig kann der Fußball sein! In der Vorwoche nach dem 0:1 gegen Verfolger Golling 1b noch lange Gesichter, brachen auf der Anlage der Sportunion Abtenau gestern Abend alle Dämme. Der Grund war ein 5:2-Erfolg über Großgmain, der das Maric-Kollektiv letztendlich zum Meister machte. Nach einer zahlenmäßig recht engen ersten Halbzeit, in der Auer (22., 30.) doppelt getroffen hatte und später drei Goals binnen vier Minuten gefallen waren, sorgten Oberauer (50.) und Meissnitzer (78.) für die Entscheidung. Mit 64 Zählern am Konto sind die Abtenauer nicht mehr vom Thron zu verdrängen - die theoretischen Chancen für Golling 1b (57, noch zwei Spiele) endgültig vorbei.

Die Tennengauer kehren somit nach sieben Jahren wieder in die 1. Klasse Nord zurück. In der Saison 2015/16 war Abtenau als Tabellenletzter abgestiegen und hatte in der Folge zweimal (2016/17 und 2021/22) die Rückkehr als Vizemeister knapp verpasst.

