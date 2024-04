Siezenheim 1b versetzt Croatia Salzburg nächsten Dämpfer im Aufstiegsrennen

Details Samstag, 20. April 2024 00:10

Die UFC Siezenheim 1b hat am Freitagabend das Duell Dritter gegen Vierter klar mit 4:0 für sich entschieden. Während der die Salzburger-Liga-Küken in Sachen Titel- und Aufstiegskampf weiter hoffen dürfen, hat sich die Ausgangslage für den UFC Croatia Salzburg diesbezüglich stark verschlechtert.

Verfolgerduell klar an Siezenheim 1b

Auf dem Papier hatten die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz waren die Verhältnisse wesentlich deutlicher. Nachdem Luca Reimer (5.) und Leon Gashi (43.) die Siezenheimer zu einer Zwei-Tore-Pausenführung geschossen hatten, legten David Gligoric (58.) und abermals Gashi (80.) im zweiten Durchgang nach. Am Ende durfte die zweite Garnitur des Salzburg-Ligisten einen recht klaren 4:0-Sieg bejubeln.

In der Tabelle fehlen Croatia Salzburg (36, ein Spiel mehr) sieben Punkte auf Leader Hallein 1b (43) sowie vier Zähler auf Aufstiegskontrahent Elsbethen (40). Nach der 0:3-Pleite vor zwei Wochen in Elsbethen setzte es für die Kroaten im Kampf um den Aufstieg in die 1. Klasse Nord den nächsten Dämpfer. Siezenheim 1b (39, ebenfalls ein Spiel mehr) hat als Dritter hingegen die etwas besseren Karten.

2. Klasse Nord B: UFC Siezenheim 1b – UFC Croatia Salzburg, 4:0 (2:0)

80 Leon Gashi 4:0

58 David Gligoric 3:0

43 Leon Gashi 2:0

5 Luca Reimer 1:0

Details

